Wien (OTS) -

Zum bereits zehnten Mal vergibt Ö1 das Jazzstipendium in Form eines zweijährigen Studiums an der Wiener JAM MUSIC LAB-Privatuniversität. Bewerben können sich Talente auf allen Ausbildungsstufen im Alter von bis zu 28 Jahren, die entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben. Die Bewerbungsfrist endet am 25. März 2027, bekanntgeben wird der oder die Gewinner:in Ende April 2027. Informationen zur Ausschreibung sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazzstipendium

Als erstem Ö1-Jazzstipendiaten wurde am 30. April 2018 – dem „Ö1 Jazztag“, zugleich der von der UNESCO ausgerufene „International Jazz Day“ – dem Kärntner Saxofonisten Robert Unterköfler die Stipendien-Urkunde überreicht. Ihm sind seither Schlagzeuger Lukas Aichinger (2019), Violinistin Constanze Friedel (2020), Saxofonistin und Sängerin Madeleine Kaindl (2021), Pianist Alan Bartuš (2022), Gitarrist Andreas Varady (2023), Bassistin Nina Feldgrill (2024) sowie Pianist Thomas Quendler (2025) als Gewinner:innen nachgefolgt. 2026 war es die zu diesem Zeitpunkt 23-jährige Wiener Sängerin Carla Kaltenböck, die die mit Elke Tschaikner (Leiterin der Ö1-Musikabteilung), Dietmar Petschl (ORF-TV-Kultur), Gitarrist Wolfgang Muthspiel, US-Produzent Jeff Levenson, Anke Fischer (Elbphilharmonie Hamburg) sowie Ö1-Jazzredaktionsleiter Andreas Felber besetzte Jury überzeugte. Seit 2023 gibt es für den/die Gewinner:in des Ö1-Jazzstipendiums auch die Möglichkeit einer Albumproduktion als Zusatzpreis, in Zusammenarbeit mit dem Wiener Label Quinton Records von Produzent Andreas Rathammer.

Die Bewerbungsfrist für das zehnte Ö1-Jazzstipendium endet am 25. März 2027. Der/die Gewinner:in wird wie immer am „Ö1 Jazztag“, dem 30. April 2027, bekanntgegeben. Bewerbungen sind über die Homepage des JAM MUSIC LAB https://www.jammusiclab.com/ möglich.