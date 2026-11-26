Wien (OTS) -

Das Scheitern des Bezirksbudgets in der Josefstadt ist für den geschäftsführenden FPÖ-Bezirksparteiobmann Felix Schachner die Konsequenz der Ausgabenpolitik des grünen Bezirksvorstehers Martin Fabisch. Bei einem Budgetansatz von rund 3,8 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von knapp 8,2 Millionen Euro einzuplanen, ist angesichts der angespannten Finanzlage Wiens nicht vertretbar.

„Fabisch plant Ausgaben, die den vorgesehenen Budgetrahmen um 115 Prozent überschreiten. Während die Wiener Bevölkerung aufgrund der desaströsen Finanzlage der Stadt immer tiefer in die Tasche greifen muss, fehlt beim grünen Bezirksvorsteher offenbar jegliches Bewusstsein für die Notwendigkeit eines sparsamen Umgangs mit Steuergeld“, kritisiert Schachner.

Dass sich mit FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS gleich vier Fraktionen gegen das Budget ausgesprochen haben, sollte Fabisch zu denken geben. Insbesondere die Ausgaben für Eigenwerbung, Studien und Veranstaltungen müssen auf den Prüfstand gestellt werden.

„Die Josefstadt braucht keine kostspielige Selbstinszenierung ihres Bezirksvorstehers, sondern eine vernünftige Budgetpolitik, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Bezirksbevölkerung orientiert. Wir fordern Fabisch auf, bis zur Sondersitzung ein finanziell verantwortungsvolles Budget vorzulegen und sein Ausgabenunwesen zu beenden“, so Schachner abschließend.