Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 28. November 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Chemotherapie – Kühlhaube gegen Haarverlust

Haarausfall und Nervenschäden gehören zu den belastendsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Vor allem durch den Haarverlust wird die Krebserkrankung nach außen sichtbar. Eine spezielle Kühlhaube kann den Haarverlust jedoch deutlich verringern, in manchen Fällen sogar verhindern. Dabei wird die Kopfhaut während der Infusion der Chemotherapie über mehrere Stunden auf drei bis fünf Grad heruntergekühlt. So erreichen weniger Chemotherapeutika die Haarwurzeln und der Haarverlust fällt dadurch bei vielen Patientinnen und Patienten deutlich geringer aus. Nicht alle Menschen tolerieren die eisige Kälte auf der Kopfhaut. Die Brustkrebspatientin, die „Bewusst gesund“ begleitet hat, konnte dadurch aber ihre langen Haare fast vollständig erhalten. Gestaltung: Denise Kracher

Fit in die Pension – worauf es ankommt

Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Muskulatur stetig ab, wenn man nicht regelmäßig trainiert. Muskeln sind nicht nur wichtig, um Bewegungen schmerzfrei ausführen zu können, sondern auch um Krankheiten vorzubeugen. Daher ist es wichtig, beim Übergang in die Pension weiterhin in Bewegung zu bleiben oder die gewonnene Zeit für lange Spaziergänge oder andere Aktivitäten zu nutzen. Meist reicht es schon, kürzere Wege zu Fuß zu erledigen oder die Treppe statt den Aufzug zu nehmen, um den Blutdruck und die Cholesterinwerte zu senken. Gestaltung: Steffi Zupan

Studiogespräch: „Pro Aging“ statt „Anti-Aging“

Unsere Vorstellung vom Älterwerden prägt entscheidend, wie wir diese Lebensphase gestalten und soziale Kontakte erleben. Das zeigen Studien unter Leitung der Psychologin Mag. Dr. Christina Ristl von der Universität Wien. In einer Langzeitstudie wurden 459 Erwachsene zwischen 30 und 80 Jahren über zehn Jahre begleitet. Menschen, die ein erfülltes Familien- und Freundschaftsleben im Alter erwarteten, verbrachten später tatsächlich mehr Zeit mit Familie und Freunden. Negative Erwartungen können hingegen dazu beitragen, dass man sich zurückzieht und Kontakte weniger pflegt. Die gute Nachricht: Altersbilder sind veränderbar.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Grauer Star“

Mit zunehmendem Alter lässt bei vielen Menschen die Sehkraft nach. Eine häufige Ursache ist der Graue Star, medizinisch Katarakt genannt. Dabei trübt sich die Augenlinse zunehmend ein, das Sehen wird verschwommener, Farben wirken blasser und die Augen reagieren oft empfindlicher auf Blendung. Eine angepasste Brille und bessere Lichtverhältnisse können anfangs den Alltag erleichtern. Ist die Sehkraft stärker beeinträchtigt, kommt auch eine Operation als Behandlungsmöglichkeit infrage. Was Betroffene beachten können, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Kekse und Co – so „entschärft“ man Adventgebäck

Zur Adventzeit gehört für die meisten Menschen auch das Naschen von Weihnachtsbäckerei. Aus ernährungsmedizinischer Sicht ist das jedoch nicht unbedingt empfehlenswert, denn wir nehmen in dieser Zeit sehr viel Fett und zu viel Zucker zu uns. Kokosbusserl, Zimtsterne und Co lassen zudem den Insulinspiegel schnell ansteigen und das hat weitreichende gesundheitliche Folgen. Die gute Nachricht: Man kann gegensteuern. Ernährungsexpertin Sabine Bisovsky zeigt gesündere Alternativen und „entschärft“ auch das Kokosbusserl-Rezept ihrer Oma auf moderne Weise. Gestaltung: Christian Kugler