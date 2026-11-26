St. Pölten (OTS) -

Ganz nach dem Motto „Driving Home for Christmas“ sind die leoPOLDI Anrufsammeltaxis auch heuer wieder vor Weihnachten kostenlos nutzbar. Die Stadtbusse St. Pölten, Krems, Wr. Neustadt und Mödling punkten mit eigenen Adventaktionen. Um allen Fahrgästen in Niederösterreich eine Freude zu bereiten, können sie darüber hinaus beim großen NÖVOG Adventgewinnspiel tolle Preise gewinnen.

„Wir nutzen die Advent- und Weihnachtszeit, um Danke zu sagen und den Niederösterreichern etwas zurückzugeben. Mit besonderen Angeboten wollen wir unseren Familien die oftmals stressige Vorweihnachtszeit erleichtern und ihnen eine Freude machen. Die Weihnachtsaktionen sind auch eine gute Gelegenheit, unsere vielfältigen Öffi-Angebote auszuprobieren. Ob zum Christkindlmarkt, für die letzten Weihnachtseinkäufe oder zum Besuch bei Familie und Freunden. Mit unseren Öffis kommen die Niederösterreicher bequem und sicher ans Ziel“, sagt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Einfach einsteigen und ankommen. Drei Tage lang stehen die leopoldi Anrufsammeltaxis in den Regionen kostenlos zur Verfügung. „Von Dienstag, 22. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 24. Dezember 2026, können Fahrgäste die flexiblen Anrufsammeltaxis kostenlos nutzen. Dafür bei der Buchung einfach die Zahlungsart „Bezahlen beim Lenker“ auswählen und schon steht einer kostenlosen Fahrt in den Regionen Mostviertel, Maria Anzbach, Ebreichsdorf und Tulln nichts mehr im Weg“, erklären die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

„Mit den Adventaktionen in vier niederösterreichischen Städten schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz, das öffentliche Verkehrsangebot vor Ort zu nutzen. Die Angebote reichen dabei von vergünstigten Tageskarten bis hin zu kostenlosen Fahrten“, erklärt VOR-Geschäftsführer Alexander Schierhuber.

Die Angebote im Überblick:

St. Pölten: An allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Adventzeit 2026 gelten Einzelfahrscheine auf allen LUP-Linien als Tageskarten. Die Aktion gilt am 28. und 29. November sowie am 5., 6., 8., 12., 13., 19. und 20. Dezember. Eine Einzelkarte (auch mit Ermäßigung, Anm.) berechtigt an diesen Tagen zu beliebig vielen Fahrten auf allen LUP-Linien in St. Pölten während des gesamten Tages.

Krems: Zu einem Bummel in der Innenstadt lädt der Kremser Stadtbus, der am 28. November sowie 5., 8., 12., 19., 24. und 31. Dezember 2026 auf den Linien 1 bis 7 Freifahrt gewährt.

Wr. Neustadt: An den Einkaufssamstagen im Advent sind Fahrgäste auf den Stadtbuslinien kostenfrei unterwegs. Die Aktion gilt am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.

Mödling: „Freie Fahrt“ heißt es in der Adventzeit 2026 auch im Stadtgebiet Mödling auf den Stadtbuslinien 1, 2 und 3 sowie den Regionalbuslinien 207, 215, 259, 262, 263, 264, 265, 269 und 270. Die Aktion gilt am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.

Beim großen NÖVOG Adventgewinnspiel gibt es insgesamt 15 attraktive Preise aus den Angeboten der Niederösterreich Bahnen, wie Saisonkarten der Wachaubahn, des Reblaus Express und der Waldviertelbahn, sowie ein VOR KlimaTicket Region und VOR Freizeittickets zu gewinnen. Eine Teilnahme am Adventgewinnspiel ist bis 24. Dezember 2026 möglich. Einfach das Teilnahmeformular auf der NÖVOG Seite www.noevog.at/gewinnspiel-driving-home ausfüllen und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen. Die Gewinner werden nach den Weihnachtsfeiertagen schriftlich informiert.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]