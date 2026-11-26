Wien (OTS) -

Top-Besetzung, Top-Spannung und ein Top-TV-Event: Mit „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ erzählt ORF 1 am 30. November sowie 7. und 14. Dezember 2026 – jeweils Montag um 20.15 und 21.05 Uhr – die zutiefst persönliche Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben zurückerkämpft. Im Mittelpunkt der neuen sechsteiligen ORF/ARD-Degeto-Thriller-Miniserie steht Martina Ebm als gebrochene Kriminalbeamtin Lea Bleck, die wegen des vermeintlichen Mordes an ihrer Mutter acht Jahre schuldlos im Gefängnis saß, schließlich in ihren Job beim LKA Salzburg zurückkehrt und alles daransetzt, den wahren Mörder zu finden.

An der Seite von Martina Ebm spielt ein hochkarätiges Ensemble um Laurence Rupp (als Exfreund und unmittelbarer Vorgesetzter), Tobias Moretti (als damaliger Chef und nun Leiter des LKA) und Barbara Auer (als Psychotherapeutin). In weiteren Rollen sind u. a. auch Stephan Kampwirth, Stefan Gorski, Naomi Simmonds, Paul Wollin, Sohel Altan Gol, Tobias Resch, Anna Rieser und Petra Morzé zu sehen. Die Dreharbeiten zu dieser Thriller-Miniserie, die ihre Weltpremiere beim diesjährigen Filmfest München feierte, gingen im Frühjahr und Sommer 2025 an Schauplätzen in Salzburg und Wien über die Bühne. Die Drehbücher stammen von Sven S. Poser (Head Writer), Marie-Therese Thill, Rebekka Reuber und Holger Joos. „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ ist eine Produktion der Prater Film, einem Unternehmen der ndF-Gruppe, im Auftrag der ARD Degeto und des ORF, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

Auf ORF ON sind die ersten beiden Teile jeweils 24 Stunden vorab (ab 29. November) abrufbar; die Folgen drei bis sechs stehen jeweils sieben Tage vorher (ab 30. November bzw. 7. Dezember) zur Verfügung.

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Teil 1 (Montag, 30. November, 20.15 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Acht Jahre hat Kriminalbeamtin Lea Bleck (Martina Ebm) für den Mord an ihrer Mutter schuldlos im Gefängnis verbüßt. Nach dem Geständnis ihres Vaters (Paul Matic) wird sie entlassen und kehrt ins LKA Salzburg zurück. Oberst Friedl Wollweber (Tobias Moretti) teilt sie dem Team ihres Ex-Freundes Tom Faller (Laurence Rupp) zu – ausgerechnet jenem Team, das sie einst hinter Gitter gebracht hat. Psychotherapeutin Paula Meininger (Barbara Auer) ist die Einzige, die Lea unterstützt. Bereits an ihrem ersten Arbeitstag wird der Informatiker Mario Kovac in der Kitzlochklamm tot aufgefunden. Für Lea eindeutig kein Unfall, sondern Mord. Während die Ermittlungen starten, erhält sie neue Hinweise zum Mordfall ihrer Mutter, die alles auf den Kopf stellen.

Teil 2 (Montag, 30. November, 21.05 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Im Fall Mario Kovac dreht sich alles um Cosma Wecker, die damals überfahren worden ist. Lea (Martina Ebm) und Tom (Laurence Rupp) folgen den Spuren zu deren Schwester Damia (Magdalena Kronschläger) und dem Barbesitzer Chris Schloder (Thomas Frank). Seit Lea berechtigte Zweifel an der Schuld ihres Vaters hegt, will sie herausfinden, wer ihre Mutter tatsächlich ermordet hat. Wollweber (Tobias Moretti) hat ihr jedoch jeglichen Zugang zu den Akten untersagt. In der Pathologie bei Dr. Lueger (Stephan Kampwirth) und seinem jungen Kollegen Dr. Weißenthaler (Tobias Resch) stößt sie dennoch auf einen wichtigen Hinweis. Lea vertraut Paula (Barbara Auer) indes an, dass sie nun bereit ist, in das Haus ihrer Eltern zurückzukehren.