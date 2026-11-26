Salzburg (OTS) -

Mit der Lidl Plus App sammeln Kundinnen und Kunden bei jedem Einkauf Punkte für Prämien. Die Top-Prämie zum Start, eine digitale Jahresvignette für 1.000 Punkte, sorgte in den letzten Wochen für eine enorme Nachfrage. Deshalb hat Lidl sofort reagiert und gleich 3.000 Vignetten nachbestellt. Wer also noch von der Aktion profitieren will, muss jetzt schnell sein.

Dieser Erfolg hat die Erwartungen übertroffen: Die ersten 15.000 Vignetten sind bereits vergriffen. Die gute Nachricht: Weitere 3.000 Vignetten sind bereits auf dem Weg für die Lidl-Kund:innen. Wer noch eine ergattern will, sollte jetzt schnell sein - die Aktion gilt solange der Vorrat reicht und endet am 30.November 2026.

Aber kein Grund zur Panik: Lidl hat auch an alle gedacht, die es nicht mehr rechtzeitig schaffen, die geforderten 1.000 Punkte zu erreichen: Sie bekommen als Alternative einen Einkaufsgutschein im exakten Wert der PKW-Jahresvignette, also für 107 Euro. Somit erhalten alle Nutzer:innen mit ausreichend Punkten garantiert eine gleichwertige Prämie.

Lidl Punkte als “boost” für die Lidl Plus App

Über zwei Millionen Menschen in Österreich nutzen die Lidl Plus App. Mit der Erweiterung um die „Lidl Punkte“ wird treues und loyales Einkaufen noch stärker belohnt. Nutzer:innen sammeln bei jedem Scan der App an der Kassa automatisch Punkte. Diese können flexibel gegen mehr als 270 verschiedene Belohnungen im Punktestore eingelöst werden – von der Kaisersemmel für 20 Punkte bis hin zu attraktiven Gratis-Artikeln und Euro-Gutscheinen.

Weitere Infos zum neuen Punkte-Programm gibt’s online auf www.lidl.at/punkte .

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.