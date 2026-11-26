Wien (OTS) -

Der Kultursommer Wien soll künftig keine öffentliche Förderung mehr erhalten. Damit steht eines der größten kostenlosen Kunst- und Kulturangebote Österreichs vor dem Aus.

Seit 2020 brachte der Kultursommer Wien Kunst und Kultur bei freiem Eintritt in Parks, auf Plätze und in Grätzel in ganz Wien. Das Festival ermöglichte zehntausenden Besucher:innen jährlich einen niederschwelligen Zugang zu Musik, Theater, Tanz, Literatur, Performance und zeitgenössischem Zirkus. Gleichzeitig bot es hunderten Künstler:innen Auftrittsmöglichkeiten, Sichtbarkeit und faire Arbeitsmöglichkeiten.

Mit dem Wegfall der Förderung verliert Wien weit mehr als ein Festival:

Kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur für Menschen unabhängig von Einkommen, Alter oder sozialem Hintergrund.

Kulturelle Teilhabe im öffentlichen Raum, direkt in den Bezirken und Wohnvierteln der Stadt.

Auftritts- und Erwerbsmöglichkeiten für Künstler:innen zu fairen Honoraren und unter Berücksichtigung der Fair-Pay-Ziele im Kulturbereich.

Eine Plattform für Nachwuchskünstler:innen, die dadurch erstmals ein großes Publikum erreichen konnten.

Eine Bühne für mehrfach marginalisierte Künstler:innen und Perspektiven, die im Kulturbetrieb oft unterrepräsentiert sind.

Niederschwellige Kulturangebote für Familien, Kinder und Jugendliche, die vielfach ihre ersten Begegnungen mit Bühnenkunst ermöglichten.

Begegnungsräume für Menschen unterschiedlicher Generationen und Lebensrealitäten, die Kultur als gemeinschaftliches Erlebnis erfahrbar machten.

Kulturelle Angebote in Bezirken mit geringer Kulturinfrastruktur.

Der Kultursommer Wien wurde in den vergangenen Jahren von einem pandemiebedingten Sofortprogramm zu einem festen Bestandteil des Wiener Kulturlebens. Das Festival wurde insbesondere für seine Reichweite, seine Offenheit sowie seine Fähigkeit geschätzt, neue Publikumsgruppen für Kunst und Kultur zu gewinnen.

Mit dem Ende der Förderung verliert Wien ein Format, das hochwertige Kunst und Kultur mit breiter gesellschaftlicher Teilhabe verbunden hat. Der Kultursommer hat gezeigt, dass kulturelle Teilhabe keine Frage des Einkommens sein muss und dass frei zugängliche Kulturangebote einen wichtigen Beitrag zu einem demokratischen, vielfältigen und resilienten Zusammenleben leisten.