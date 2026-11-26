Wien (OTS) -

Der Stadtrechnungshofbericht zur Stadthallengarage unter dem Vogelweidpark legt ein finanzielles Desaster offen: Mehr als vier Millionen Euro Verlust, ein deutlich überhöhter Kaufpreis und jahrelange Bilanzierungsfehler. FPÖ-Finanzsprecherin Ulli Nittmann nimmt Finanzstadträtin Barbara Novak in die Pflicht: „Hier wurden Millionen an Steuergeld versenkt, ohne dass die Verantwortlichen offenbar jemals ernsthaft auf die Wirtschaftlichkeit geschaut haben. Novak kann sich nicht länger hinter ihrer Zuständigkeit verstecken. Sie muss erklären, wie ein derartiges Finanzdebakel möglich war und wer dafür politisch geradestehen muss.“

2003 wurde die Garage um rund 4,72 Millionen Euro gekauft – obwohl bereits damals Sanierungskosten von rund zwei Millionen Euro bekannt waren, die beim Kaufpreis nicht berücksichtigt wurden. Ein angeblich zugesagter städtischer Zuschuss in derselben Höhe ist bis heute nicht nachweisbar. Die ernüchternde Bilanz nach 22 Jahren: Gerade einmal rund 448.000 Euro an Einzahlungsüberschüssen. Nicht einmal zehn Prozent des Kaufpreises wurden damit wieder hereingespielt. „Bei diesem Tempo würde es rund 220 Jahre dauern, bis der ursprüngliche Kaufpreis wieder eingespielt wäre – ein wirtschaftlicher Irrsinn, für den letztlich die Wiener Steuerzahler aufkommen müssen und die ohnehin immer stärker zur Kasse gebeten werden“, so Nittmann.