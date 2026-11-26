Wien (OTS) -

Österreich, Land der Schuldenberge. Nicht nur den Bundesländern, auch so gut wie allen Gemeinden geht inzwischen das Geld aus. Besonders drastisch ist es in der Steiermark – das Land steuert auf eine Verschuldung von zwölf Milliarden Euro zu, Graz steht bereits mit zwei Milliarden Euro in der Kreide. „Gute Nacht Österreich“ widmet sich am Freitag, dem 27. November 2026, um 23.30 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON den steirischen Finanzen. Peter Klien spricht dazu auch mit Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky.

Das Burgenland hält ein ganz anderes Problem in Atem: gefährlicher Asbest. Denn seit geraumer Zeit tauchen dort immer neue Flächen in Wohngebieten auf, die mit dem krebserregenden Material kontaminiert sind. Peter Klien hinterfragt die Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden.

Treffen sich 200 Staaten, um die Erde vor dem Klimawandel zu schützen... Was wie der Beginn eines Witzes klingt, war in der Realität die UNO-Weltklimakonferenz COP 31 im türkischen Antalya, nach der einem allerdings gar nicht zum Lachen zumute ist. Denn die Zusammenkunft ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen, die teilnehmenden Staaten konnten sich nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Den hitzigen Debatten werden also weitere heiße Jahrzehnte folgen. „Gute Nacht Österreich“ wirft einen Blick hinter die Kulissen der COP 31.