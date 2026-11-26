Wien (OTS) -

Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, und Holiday on Ice setzen ihre langjährige Zusammenarbeit mit UNICEF Österreich fort und übergeben erneut einen Spendenscheck in Höhe von 7.500 Euro. Die Spendensumme entstammt den beliebten Sonntagsmatineen von Holiday on Ice 2026 und kommt UNICEF Projekten, 2027 mit Fokus auf Bildungsprojekten, zugute, die Kindern und Jugendlichen bessere Zukunftschancen eröffnen.

Die Spende wurde von Gemeinderat Thomas Mader, Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser sowie Wiener Stadthallen-Geschäftsführer Thomas Waldner an Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, und Silvia Dallabrida, Senior Corporate & Strategic Partnerships bei UNICEF Österreich, überreicht.

Bildung als Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft

Zum bereits sechsten Mal führen die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice ihre gemeinsame Spendeninitiative für UNICEF Österreich fort. Ein Teil der Ticketeinnahmen aus den Sonntags-Matineen wird an UNICEF Österreich weitergegeben und trägt dazu bei, Bildungsangebote für Kinder zu fördern, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen.

Die Mittel fließen in Programme, die den Zugang zu Bildung ermöglichen und Kinder dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Potenziale auszuschöpfen. Neben dem Schulbesuch stehen dabei auch die Bereitstellung von Lernmaterialien und sicheren Lernumgebungen sowie die Förderung langfristiger Perspektiven im Fokus.

Gemeinsamer Beitrag für Kinderrechte und Chancengleichheit

„Kinder verdienen die Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Bildungsprojekte leisten dafür einen entscheidenden Beitrag. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit der Wiener Stadthalle, Holiday on Ice und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern diese wichtige Arbeit unterstützen können“, betont Gemeinderat Thomas Mader.

Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, bedankt sich für die langjährige Partnerschaft: „Jedes Ticket, das zu dieser Spendenaktion beiträgt, hilft dabei, Kindern Zugang zu Bildung und damit zu besseren Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Dieses Engagement zeigt, wie viel durch gemeinsame Verantwortung erreicht werden kann.“

Auch Karin Ramser hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Als Wien Holding ist es uns ein großes Anliegen, Projekte zu unterstützen, die jungen Menschen Chancen eröffnen. Dass wir gemeinsam mit der Wiener Stadthalle und Holiday on Ice bereits zum sechsten Mal einen Beitrag für UNICEF leisten können, freut uns ganz besonders.“

Thomas Waldner ergänzt: „Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft. Mit unserem Engagement möchten wir dazu beitragen, dass Kinder die Unterstützung erhalten, die sie für ihre persönliche, schulische und schlussendlich gesellschaftliche Entwicklung benötigen.“

Fortsetzung der Kooperation

Auch die neue Holiday on Ice Show, CINEMA OF DREAMS, wird wieder mit einer Spendeninitiative verbunden sein und ein Teil der Ticketeinnahmen an UNICEF gespendet werden. Damit setzen die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice ihr gemeinsames Engagement für Kinder und Jugendliche fort und leisten weiterhin einen Beitrag zur Förderung von Bildung, Chancengleichheit und nachhaltiger Entwicklung.

Holiday on Ice CINEMA OF DREAMS

ab 21. Jänner 2027 in der Wiener Stadthalle

Mit CINEMA OF DREAMS schreibt Holiday on Ice das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt.

Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen dabei zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis.

TICKETS jetzt im Vorverkauf: ab 33,- Euro, Ermäßigung für Senioren ab 65 und Kinder von 5 bis 15 Jahre. Ermäßigte Tickets für Menschen mit Behinderung, Rollstuhlplätze & Begleittickets sind aus organisatorischen Gründen nur an den Kassen der Wiener Stadthalle, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 01/98 100-480 erhältlich.

Tickets auf www.stadthalle.com, unter 01/79 999 79 und an den Kassen der Wiener Stadthalle sowie auf www.wien-ticket.at. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.