Wien (OTS) -

Kaum hat Maya Unger ihren ORF-Landkrimi-Ermittlungseinstand als neue Partnerin an der Seite von Hary Prinz am 24. November 2026 in ORF 1 in „Steirerbiest“ – dem 15. Steiermark-Film der ORF-Hit-Reihe mit bis zu 907.000 und durchschnittlich 878.000 Zuseherinnen und Zusehern (vorläufige Gewichtung) sowie den zweitbesten Marktanteilen in den Zielgruppen 12+ (34 Prozent) und 12–29 (37 Prozent) seit Beginn der ORF-Landkrimis – erfolgreich absolviert, wartet am Dienstag, dem 1. Dezember, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere (24 Stunden vorab auf ORF ON) auch schon der nächste Fall: „Steirerhass“ führt das neuformierte Ermittlerdoppel im 16. Steiermark-Landkrimi nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht. Bei den Dreharbeiten in Graz und Umgebung standen neben Hary Prinz und Maya Unger in weiteren Rollen erneut Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits vor der Kamera. Im Regiesessel nahm erneut Wolfgang Murnberger Platz, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch wieder für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. „Steirerhass“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“.

Mehr zum Inhalt des ORF-Landkrimis „Steirerhass“

In einer steirischen Holzfabrik wird am frühen Morgen die Leiche von Walter Eder (Christian Himmelbauer) in einem Becken gefunden. Das Opfer wurde getötet und ins Wasser geworfen – offenbar, um DNASpuren zu verwischen. Eder war bis vor Kurzem bei der Firma Kaschka beschäftigt, war aber zuletzt im Begriff, zur Konkurrenzfirma von einem gewissen Robert Weigl (Sönke Möhring) zu wechseln, ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Kaschka. Es stellt sich heraus, dass das Mordopfer mehreren Personen Geld schuldete – dem künftigen Arbeitgeber Weigl, aber auch seiner Cousine Jenny Eder (Karoline Kucera) und einer zwielichtigen Kreditgeberin namens Heidi Pfeifer (Susi Stach) in Graz. Bei ihren Recherchen zur Firma Kaschka stoßen die Ermittler Sascha Bergmann und Lena Herzog außerdem bald auf einen drei Jahre zurückliegenden Fall: Damals wurden in Holzstämmen der Firma Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro gefunden. Der Fall wurde vom LKA-Chefinspektor Kurt Illitsch (Bernhard Schir) geleitet, einem alten Freund von Sascha Bergmann. Weil man aber davon ausging, dass es sich bei der Firma Kaschka nur um ein Zwischenlager handelte, wurde nie gegen den Senior-Chef Ernst Kaschka (Karl Fischer) oder andere Mitarbeiter der Firma ermittelt. Das Mordopfer Walter Eder jedoch hat herausgefunden, dass Kaschka selbst sehr wohl an dem Drogentransport mitverdient hat, und hatte diesen erpresst, um seine hohen Schulden zu begleichen.

„Steirerhass“ ist eine Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Der neue ORF-Landkrimi „Steirerhass“ steht bereits 24 Stunden vor seiner TV-Ausstrahlung auf ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch „Steirerbiest“ sowie weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe abrufbar sind.

Fortsetzung folgt

Auch für weitere ORF-Landkrimi-Spannung in und außerhalb der Steiermark ist gesorgt: Neben „Steirerzwang“ (AT) und „Steirerflucht“ (AT), den Steiermark-Fällen 17 und 18, sind „Die Kuh, die weint“ (Kärnten), Götz Spielmanns zweiter Niederösterreich-Film der Reihe mit dem Titel „Der Todesengel“ und mit „Die dritte Rochade des Jonas Horak“ der dritte Vorarlberg-Film von und mit Karl Markovics bereits abgedreht.