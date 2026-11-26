Nürnberg (OTS) -

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen mit über 40 Jahren Erfahrung im Generatorengeschäft, hat den neuen Innomotics GEN C Generator vorgestellt, der speziell für die hohen Anforderungen an die Stromversorgung moderner Rechenzentren entwickelt wurde. Die auf der SPS 2026 in Nürnberg präsentierte neue Generation kompakter, dreiphasiger Synchrongeneratoren mit bürstenloser Erregung vereint eine hohe Leistungsdichte, zuverlässige Performance und eine platzsparende Bauweise, um eine kontinuierliche Stromversorgung kritischer Infrastrukturen sicherzustellen.

Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Rechenzentren gewinnt eine zuverlässige Stromerzeugung zunehmend an Bedeutung. Der Innomotics GEN C erfüllt diese Anforderungen durch seine robuste Konstruktion, die für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt ist und unter anderem Anforderungen im Zusammenhang mit den Tier-Standards des Uptime Institute sowie der Norm GB 50174 berücksichtigt.

Kompakte Bauweise trifft auf zuverlässige Leistung

Der GEN C kombiniert eine standardisierte, platzsparende Bauweise mit hoher Ausgangsleistung und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten. Seine optimierte elektromagnetische Auslegung sorgt für eine hohe elektrische Ausgangsqualität und eine stabile Spannungsregelung. Das robuste Rotor- und bürstenlose Erregersystem unterstützt zudem einen zuverlässigen Betrieb mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und anderen anspruchsvollen Lasten. Eine robuste Statorwicklung mit Isolationsklasse H erhöht zusätzlich die Betriebssicherheit. Der GEN C ist für eine unbegrenzte Anzahl an Betriebsstunden ausgelegt und eignet sich sowohl für die Notstromversorgung als auch für den Dauerbetrieb.

Geringe Vibrationen und ein flexibles Kühlkonzept, einschließlich der standardmäßigen offenen Luftkühlung IC01, ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.

„Mit dem neuen GEN C reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach einer zuverlässigen und flexiblen Stromerzeugung in Rechenzentren. Durch die Kombination aus hoher elektrischer Leistungsfähigkeit und kompakter Bauweise bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die den zuverlässigen Betrieb kritischer Infrastrukturen unterstützt und sich gleichzeitig an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Damit stärken wir unser Generatorportfolio für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen“, sagt Rob Verhagen, Leiter des Generatorengeschäfts bei Innomotics.

Weltweite Verfügbarkeit und umfassender Lifecycle-Service

Mit Produktionsstandorten in Europa und Asien, standardisierten Bauweisen und flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten gewährleistet Innomotics kurze Lieferzeiten und eine hohe Lieferflexibilität. Der GEN C wurde mithilfe eines auf digitalen Zwillingen basierenden Entwicklungsansatzes konzipiert und schafft damit auch die Grundlage für zukünftige digitale Anwendungen. Umfassende Lifecycle-Services – von der Inbetriebnahme und Wartung über Ersatzteile bis hin zur Zustandsüberwachung – tragen dazu bei, die langfristige Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.

Über den GEN C hinaus bietet Innomotics ein umfassendes Generatorportfolio mit Leistungen von 500 kVA bis 35 MVA für unterschiedliche Antriebsquellen und Anwendungen in den Bereichen Marine, Öl und Gas sowie Energieerzeugung.

Mit der Vorstellung des GEN C auf der SPS 2026 erweitert Innomotics sein Generatorportfolio und trägt der weltweit steigenden Nachfrage nach zuverlässiger Stromerzeugung in Rechenzentren und anderen kritischen Anwendungsbereichen Rechnung.

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Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com