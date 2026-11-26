Wien (OTS) -

Der aktuelle Bericht des Wiener Stadtrechnungshofs zur Digitalisierung der Wien Holding offenbart erhebliche strukturelle und organisatorische Defizite. Eine umfassende Digitalisierungsstrategie fehlte, Zuständigkeiten waren nicht eindeutig geregelt, zentrale Steuerungsgremien wurden nicht eingerichtet und das geplante Kompetenzcenter Digitales wurde über Jahre nicht umgesetzt. Besonders bedenklich ist, dass weder eine vollständige Aufstellung der konzernweiten Digitalisierungskosten noch eine entsprechende Kosten-Nutzen-Aufstellung für die bisher umgesetzten Projekte vorlag. Insgesamt spricht der Stadtrechnungshof 44 Empfehlungen aus.

„Während für die kommenden Jahre bereits Digitalisierungsinvestitionen von über 22 Millionen Euro vorgesehen sind, war bislang nicht einmal ausreichend nachvollziehbar, welchen wirtschaftlichen Mehrwert die bisherigen Maßnahmen gebracht haben. Gerade angesichts der dramatischen Finanzlage Wiens muss die Digitalisierung dazu beitragen, Prozesse zu vereinfachen, Doppelgleisigkeiten abzubauen und Kosten nachhaltig zu senken.“, so Stadträtin Kasia Greco, Digitalisierungssprecherin der Wiener Volkspartei.

„Im Sinne einer Schlanken Stadt braucht es eine klare Digitalisierungsstrategie mit eindeutigen Verantwortlichkeiten, messbaren Zielen und nachvollziehbaren Einsparungseffekten. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, sondern muss einen konkreten Beitrag zu effizienteren Strukturen und zur finanziellen Entlastung leisten. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, für eine rasche und konsequente Umsetzung der Empfehlungen des Stadtrechnungshofs zu sorgen“, so Greco abschließend.