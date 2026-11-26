Wien (OTS) -

Glanz und Glamour in Kitzbühel! Zum 36. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Erstmals begrüßen Fanny Stapf und Giovanni Zarrella am Freitag, dem 27. November 2026, um 21.20 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON (3sat ab 21.45 Uhr) zur „KURIER ROMY Gala 2026“ zahlreiche Stars. Dann wird das Geheimnis gelüftet, wer heuer eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Die Publikumspreise werden in acht Kategorien vergeben (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming, Beliebtester Schauspieler TV/Streaming, Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, Information/Journalismus, Aufgefallen, Show/Unterhaltung und Sport-TV-Moment des Jahres) – unter den Nominierten befinden sich zahlreiche ORF-Stars.

Der ORF begleitet den Event in seinen Programmen umfassend – u. a. führt Fanny Stapf am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 in „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ durch ein besonderes ROMY-Wochenende in Kitzbühel und zeigt die Höhepunkte rund um Österreichs begehrten Film- und Fernsehpreis. Der Streifzug reicht von der Verleihung der ROMY Branchenpreise über das Filmfest Kitzbühel bis hin zur glamourösen 36. ROMY Gala. ORF III zeigt heute, am 26. November, um 23.05 Uhr außerdem die gestern über die Bühne gegangenen KURIER ROMY Branchenpreise, wo viele vom ORF (ko-)produzierte bzw. kofinanzierte Produktionen ausgezeichnet wurden und die Menschen hinter der Kamera im Fokus standen.

„ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Kitzbühel wird zum Treffpunkt der österreichischen Film- und Fernsehstars. Bei der glanzvollen ROMY Gala, dem Filmfestival Kitzbühel und der Verleihung der ROMY Branchenpreise dreht sich alles um große TV-Momente, begehrte Auszeichnungen und rauschende Partys. Mittendrin ist Fanny Stapf, die das Publikum auf die zahlreichen glamourösen Veranstaltungen in Kitzbühel mitnimmt. Sie blickt hinter die Kulissen, trifft die Stars der heimischen Film- und Fernsehbranche, begleitet die spannendsten Momente der Preisverleihungen und ist bei den exklusivsten Partys dabei.

KURIER ROMY Branchenpreise: Zahlreiche Auszeichnungen für ORF-(ko-)produzierte bzw. kofinanzierte Produktionen – Verleihung zu sehen in ORF III

Insgesamt wurden fünf vom ORF (ko-)produzierte bzw. kofinanzierte Produktionen gestern beim KURIER ROMY Branchenpreis ausgezeichnet, und auch die Schauspielentdeckungen des Jahres sind regelmäßig im ORF zu sehen. ORF III zeigt die festliche Verleihung heute, am Donnerstag, dem 26. November, um 23.05 Uhr. Der Preis für die „Beste Produktion“ ging an die ORF/ARD-Koproduktion „Hundertdreizehn“ (Windlight Pictures, Satel Film). Über eine Auszeichnung freuen durfte sich auch Alexandra Schneider für die im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanzierte Doku „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“ in der Kategorie „Beste Dokumentation“. Markus Schleinzer erhielt die Auszeichnung für die beste Regie für das im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanzierte Drama „Rose“, und Sandra Wollner nahm den Preis für das „Beste Buch“ entgegen für den ebenfalls vom ORF kofinanzierten Film „Everytime“. Für die „Beste Kamera“ wurde Judith Kaufmann für „Gentle Monster“ ausgezeichnet. Als „Entdeckung weiblich“ wählte die ROMY-Jury Elif Duygu für ihre Rolle in der ORF- Serie „2HOT2DRIVE“, und als „Entdeckung männlich“ erhielt Nils Arztmann für die Hauptrolle im ORF-kofinanzierten Kinofilm „BRUNO – Der junge Kreisky“ die Auszeichnung. Beide stehen derzeit außerdem für die neue ORF-Serie „Pflegeleicht“ vor der Kamera.

KURIER ROMY: Zahlreiche ORF-Stars bzw. Stars von ORF-(Ko-)Produktionen unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2026 in acht Kategorien vergeben (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming, Beliebtester Schauspieler TV/Streaming, Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, Information/Journalismus, Aufgefallen, Show/Unterhaltung und Sport-TV-Moment des Jahres).

Als „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming“ stehen Julia Edtmeier („Weber und Breitfuß“), Mariam Hage („Die Fälle der Gerti B.“), Erika Deutinger, Linde Prelog & Erika Mottl („Eierkratzkomplott“) und Angelika Niedetzky („Soko Linz“) zur Wahl.

Auf eine ROMY in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ hoffen dürfen u. a. Simon Morzé („Landkrimi: Schnee von gestern“), Maximilian Brückner („Kommissar Rex“) und Gerhard Liebmann (u. a. „Spuren des Bösen“).

Léa Seydoux („Gentle Monster“), Sandra Hüller („Rose“; „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“), Valerie Pachner („Vier minus drei“) und Elke Winkens („How to be Normal and the Oddness of the Other World“) sind in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film“ vertreten.

Robert Stadlober („Vier minus drei“) geht neben anderen in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Film“ ins Rennen.

Simone Stribl (u. a. ORF-„Sommergespräche“; „ZIB“; „Pressestunde“) und Stefan Lenglinger („ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“) sind in der Kategorie „Information/Journalismus“ unter den Nominierten.

Melissa Naschenweng („Herzklang“), Mirjam Weichselbraun („Universum – Die Show“), Philipp Hansa, Gabi Hiller & Paul Pizzera (Ö3-Podcast „Hawi D’Ehre“) und Patrick Budgen („Hinter den Schlagzeilen“) stehen neben anderen in der neuen Kategorie „Aufgefallen“ zur Wahl.

Und im Bereich „Show/Unterhaltung“ dürfen sich u. a. Barbara Schöneberger & Hans Sigl („Starnacht am Wörthersee“), Johann-Philipp Spiegelfeld („Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“) und Eva Pölzl („Guten Morgen Österreich“) über eine Nominierung freuen.

Als „Sport-TV-Moment des Jahres“ ist u. a. Daniel Warmuth für seinen „Bist du deppat“-Jubel bei der Fußball-WM 2026 nominiert.

Ebenso im ORF zu sehen waren zwei – ebenfalls nominierte – Sport-Momente: als Janine Flock beim Skeleton Olympisches Gold holte und Marko Arnautovićs vielbeachteter WM-Qualifikations-Feiertags-Sager in Richtung Bundespräsident. Außerdem im ORF lief der Frankfurter „Tatort: Fackel“, wo Edin Hasanović als „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ nominiert ist.

Service für sehbeeinträchtigtes Publikum

Die Übertragungen der „ROMY Gala“ werden barrierefrei ausgestrahlt. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden diese mit einem gesprochenen Live-Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von den erfahrenen Audiokommentatoren Nicole Hammer und Sebastian Aster gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.