Wien (OTS) -

Namibia ist ein Land der Extreme – geprägt von Hitze, Trockenheit und kargen Landschaften. Hier behaupten sich zwei unterschiedliche Überlebenskünstler: die letzten Wüstenelefanten der Namib und die quirligen Erdmännchen der Kalahari. Die grauen Giganten haben nur ein Ziel: Wasser! Die kleinen Jäger machen sogar vor giftigen Skorpionen nicht Halt. „Universum“ zeigt in der Neuproduktion „Wüstenelefanten und Erdmännchen – Groß und Klein in Namibia“ am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, was diese beiden so unterschiedlichen Tierarten verbindet. Über Monate begleiteten die Filmemacher Jens Westphalen und Thoralf Grospitz zwei Tierfamilien und dokumentierten faszinierende Verhaltensweisen. Die aufwendige Naturdokumentation ist eine Produktion von Doclights / NDR Naturfilm und Zorillafilm in Zusammenarbeit mit ARTE und ORF.

Elefanten und Erdmännchen haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Trotzdem verbindet sie erstaunlich viel: Beide leben in matriarchal organisierten Gruppen. Sie ziehen ihre Jungen gemeinsam auf. Und sie trotzen der sengenden Hitze mit verblüffend ähnlichen Strategien. In einer Welt voller Staub und fast ohne Wasser sind Erfahrung, Geschick und familiärer Zusammenhalt überlebenswichtig.

Nur noch etwa 150 Wüstenelefanten durchstreifen die Namib – die älteste Wüste der Welt und eine der trockensten Regionen Afrikas. Eine erfahrene Leitkuh führt ihre Herde auf der Suche nach Wasser durch ausgetrocknete Flussbetten. Im Mittelpunkt der Gruppe stehen zwei junge Kälber. Sie müssen lernen, Nahrung zu finden und die Gefahren der Wüste zu erkennen. Dabei sind sie an das Leben hier perfekt angepasst. Über Generationen hinweg haben die Afrikanischen Savannenelefanten gelernt, lange ohne Trinkwasser auszukommen. Auch ihr Körperbau unterscheidet sich von dem ihrer Verwandten in feuchteren Regionen: Sie sind schmäler, ihre Beine länger und breiter. Das hilft ihnen, besser im weichen Sand voranzukommen.

In der Kalahari – einer der größten Sandwüsten der Welt – ziehen Erdmännchen ihren Nachwuchs in Kolonien gemeinsam groß. Arbeitsteilung ist ihr Erfolgsrezept. Während einige nach Käferlarven graben oder Skorpione überwältigen, halten andere Wache. Denn Gefahr droht von oben wie von unten: Ein Greifvogel am Himmel oder ein Schakal am Boden können jederzeit zur Bedrohung werden. Besonders aufmerksam müssen die Wachen sein, wenn die Jungen der Anführerin zum ersten Mal ihren Bau verlassen. Auf ihren vier Pfoten noch unsicher, erkunden sie neugierig ihre Umgebung. So lernen die Kleinen Schritt für Schritt die Regeln des Überlebens. Mit der Zeit können die Erdmännchen sogar die Silhouetten verschiedener Vögel am Himmel unterscheiden. Wer ist ein Fressfeind – und wer nicht?

Der Regen in der Namib ist selten und unberechenbar. In manchen Jahren bleibt er ganz aus. Doch wenn er endlich fällt, fluten gewaltige Wassermassen die trockenen Flussbetten. Für kurze Zeit entstehen Wasserstellen und grüne Oasen. Für die Elefanten beginnt eine Zeit des Überflusses. Die Jungtiere toben ausgelassen im Wasser, während die Großen endlich ihren Durst stillen können. Auch in der Kalahari verändert sich das Leben, wenn sich die Regenzeit mit kurzen heftigen Gewittern zeigt. So ziehen zum Beispiel Schwärme mit Millionen junger Heuschrecken durchs Land. Für die Erdmännchen ein Festmahl: Sie müssen nur zugreifen.

„Wüstenelefanten und Erdmännchen – Groß und Klein in Namibia“ erzählt von den erstaunlichen Anpassungsleistungen zweier Arten, deren Schicksal eng mit dem Rhythmus der Wüste verbunden ist. Die Dokumentation der vielfach preisgekrönten Hamburger Tierfilmer Jens Westphalen und Thoralf Grospitz ist eine bildgewaltige Reise voller überraschender Strategien und berührender Momente aus einer der lebensfeindlichsten Regionen der Erde.