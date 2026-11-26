Linz (OTS) -

Seit 7. Oktober betreuen die Barmherzigen Brüder Linz an der Unteren Donaulände Menschen mit Diabetes. Gestern, 25. November 2026, um 18.00 Uhr, wurde das Zentrum im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander und dem Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der ÖGK in Oberösterreich, Albert Maringer, offiziell eröffnet. Es ergänzt die ambulante Versorgung für ganz Oberösterreich um spezialisierte Diagnostik, Therapie und Schulung.

Diabetes mellitus zählt zu den großen gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Zwischen 120.000 – 140.000 Menschen in Oberösterreich leben mit Diabetes – Tendenz steigend. Steigende Erkrankungszahlen, fortschreitende Alterung der Bevölkerung sowie zunehmende Komplexität der Behandlungsverläufe erfordern neue, koordinierte Versorgungsmodelle.

Für Menschen, die eine spezialisierte Abklärung oder eine Anpassung ihrer Behandlung brauchen, gibt es seit Oktober eine eigene Anlaufstelle in Linz. Knapp sieben Wochen nach dem Betriebsstart wurde das Diabeteszentrum Oberösterreich nun offiziell eröffnet. Zum Festakt an der Unteren Donaulände kamen neben Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander und dem Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der ÖGK Oberösterreich, Albert Maringer, auch Mag. Hubert Eisl, MBA, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Linz, und der Ärztliche Direktor Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Berger, sowie weitere Gäste aus Medizin und Gesundheitswesen. Die Barmherzigen Brüder Linz führen das Zentrum im Auftrag des Landes Oberösterreich und der Österreichischen Gesundheitskasse als ausgelagerte Ambulanz ihrer Abteilung für Innere Medizin unter der Leitung von Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi. Die Zentrumsleitung hat FÄ Dr. Elisabeth Pucher über.

„Diabetes ist für viele Menschen eine tägliche Herausforderung, die viel Aufmerksamkeit, Wissen und eine gute medizinische Begleitung erfordert. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene mit ihren Fragen und Sorgen nicht allein gelassen werden und genau jene Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Mit dem neuen Diabeteszentrum Oberösterreich schaffen wir eine wichtige zusätzliche Anlaufstelle für spezialisierte Diagnostik, individuelle Therapie und persönliche Schulung. Denn jeder Mensch und jeder Krankheitsverlauf ist anders. Unser Ziel muss sein, die Lebensqualität der Betroffenen bestmöglich zu erhalten, Komplikationen vorzubeugen und ihnen Sicherheit im Umgang mit ihrer Erkrankung zu geben. Ich freue mich, dass wir mit diesem Zentrum die Versorgung in Oberösterreich weiter stärken und Menschen mit Diabetes noch gezielter unterstützen können“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander.

„Eine Diabetesdiagnose bedeutet für die Betroffenen mitunter schwerwiegende Veränderungen im Alltag und kann erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Dies gilt umso mehr, wenn ein schwerer Krankheitsverlauf vorliegt und die Betreuung besonders komplex ist. Wenn Hausärzt:in oder Internist:in an seine/ihre Grenzen stoßen, braucht es spezialisierte Einrichtungen wie das Diabeteszentrum der Barmherzigen Brüder. Es übernimmt dort, wo eine besonders umfassende Betreuung notwendig ist, und ergänzt damit gezielt die Versorgung in den niedergelassenen Ordinationen. So können auch Menschen mit komplexen Krankheitsverläufen bestmöglich betreut werden“, betonte Albert Maringer, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Oberösterreich.



Spezialisierte Behandlung in Abstimmung mit den Ordinationen

„Die Herausforderungen im Gesundheitswesen erfordern innovative Versorgungskonzepte. Das Diabeteszentrum Oberösterreich zeigt, wie Menschen mit Diabetes niederschwellig Zugang zu spezialisierter Therapie und Beratung erhalten können“, sagte Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Berger, Ärztlicher Direktor am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz.

Das Zentrum unterstützt die niedergelassenen Ärzt:innen Oberösterreichs, wenn individuelle Therapieziele trotz laufender Behandlung nicht erreicht werden, die Diabetesform genauer abgeklärt werden muss oder Komplikationen eine Anpassung der Therapie erfordern. Bei Patient:innen mit Typ-2-Diabetes erfolgt die Weiterbetreuung nach Diagnostik, Therapieanpassung oder Schulung in der Regel wieder in der zuweisenden Ordination. Die Empfehlungen für die weitere Behandlung hält das Zentrum im Ambulanzbrief fest. Menschen mit Typ-1-Diabetes oder seltenen Diabetesformen können auf Wunsch längerfristig im Zentrum betreut werden.

Durch einen durchgehend qualitätsgesicherten Behandlungspfad werden Unter-, Über- und Fehlversorgungen vermieden und die bestehenden Strukturen in Spitälern und Ordinationen spürbar entlastet werden. Das Diabeteszentrum soll als Bindeglied zwischen dem ambulanten und dem (akut)stationären Bereich fungieren.

„Wir wollen eine Versorgung schaffen, die zeitgemäß, durchgängig und eng mit Hausärztinnen und Hausärzten sowie niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten abgestimmt ist. Das bedeutet für uns, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte nach einer spezialisierten Abklärung oder einer Therapieanpassung eine klare Empfehlung für die weitere Betreuung erhalten. Daten aus Österreichs erstem Diabeteszentrum in Wien zeigen, welche Verbesserungen im Betreuungsverlauf möglich sind. Bei 1.069 Patientinnen und Patienten sank der mittlere HbA1c-Wert von 8,2 auf 7,4 Prozent. Das mittlere LDL-Cholesterin ging von 87,8 auf 69,7 mg/dl zurück. Der Anteil der Patientinnen und Patienten mit einem LDL-Wert unter 55 mg/dl stieg von 23 auf 40 Prozent“, sagte Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz.



Was die Therapie im Alltag verlangt

„Gute Diabetestherapie erfordert mehr als nur die Einstellung von Laborwerten – sie verlangt ein Verständnis für den Menschen hinter der Diagnose. Unser Ziel ist eine patient:innenzentrierte Versorgung auf Augenhöhe und ein ganzheitlicher Behandlungsansatz,“ betonte Zentrumsleiterin, FÄ Dr. Elisabeth Pucher.

Neben der ärztlichen Betreuung erhalten Patient:innen Unterstützung dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen und aktiv zu managen. Schulungen zu Ernährung, Bewegung, Blutzuckermessung, modernen Sensor-Systemen oder Insulintherapien vermitteln praxisnahes Wissen für den Alltag. Ergänzt wird das Angebot durch individuelle Beratungen und eine enge Begleitung bei Therapieanpassungen.

Am vorläufigen Standort an der Unteren Donaulände können jährlich bis zu 1.200 Patientinnen und Patienten betreut werden. Mit der geplanten Übersiedlung in die Linzer Herrenstraße in den kommenden 3 Jahren soll die Kapazität steigen. Im Vollbetrieb ist die Betreuung von rund 4.000 Menschen pro Jahr vorgesehen. In den Neubau in der Herrenstraße (Zentrum für Entwicklungsmedizin und Autismusfrühintervention, Diabeteszentrum) werden 17,63 Millionen Euro investiert, auf das Diabeteszentrum entfallen davon knapp vier Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt zu 90% durch das Land Oberösterreich. Die verbleibenden 10% tragen die Barmherzigen Brüder Linz.

Bis zur Aufnahme des Vollbetriebs wird der Personalstand auf 15,25 Vollzeitkräfte (Ärztinnen/Ärzte, Pflege, Diätologie, Psychologie, Bewegungscoach, Wundmanagement, klinische Pharmazie, Administration und Zentrumsmanagement) ausgebaut. Die laufenden Kosten für den Regelbetrieb betragen somit jährlich rund 2,2 Mio. Euro, getragen im Ausmaß 50:50 von den Sozialversicherungen (Krankenversicherungsträger ÖGK, SVS und BVAEB) und dem OÖ Gesundheitsfonds (Land OÖ).