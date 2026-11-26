Wien (OTS) -

Wiener Stadtrechnungshof bestätigt professionelle Arbeit der Wiener Berufsfeuerwehr – Stadt Wien investiert weiterhin konsequent in Ausrüstung, Ausbildung und Sicherheit.

„Die Wiener*innen können sich rund um die Uhr auf unsere Berufsfeuerwehr verlassen. Damit jene Menschen, die tagtäglich für unsere Sicherheit im Einsatz stehen, bestmöglich geschützt sind, schaffen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen. Der erfreuliche Bericht des Stadtrechnungshofs bestätigt, dass sich unsere Investitionen auszahlen“, betont SPÖ-Gemeinderat, erster Gemeinderatsvorsitzender und Feuerwehrsprecher Thomas Reindl anlässlich der veröffentlichten Prüfberichte des Wiener Stadtrechnungshofs.

Sicherheit beginnt lange vor dem Einsatz

Die sicherheitstechnische Prüfung der Berufsfeuerwehr Wien zeichnet ein äußerst positives Bild. Insbesondere die Wartung und Überprüfung der Atemschutzausrüstung sowie der Einsatzgeräte überzeugen durch hohe Qualitätsstandards. Geprüft wurden insbesondere Atemschutz, Einsatzfahrzeuge, technische Geräte sowie deren Wartung und Überprüfung. Der Stadtrechnungshof hebt die organisierte, vorausschauende und gründliche Arbeitsweise sowie die fachliche Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter*innen hervor. „Modernste Ausrüstung ist nur so gut wie die Menschen, die sie bedienen. Deshalb investieren wir nicht nur in Fahrzeuge, Geräte und Feuerwachen, sondern genauso in Ausbildung und Training. Das Feuerwehrausbildungszentrum und moderne Übungsmöglichkeiten sind ein wesentlicher Teil unserer Professionalisierung. Der Prüfbericht zeigt sehr konkret, dass Sicherheit bei der Berufsfeuerwehr nicht erst am Einsatzort beginnt. Sie beginnt bei der persönlichen Schutzausrüstung, bei zuverlässig gewarteten Geräten und Fahrzeugen, bei professionellen Werkstätten und bei Mitarbeiter*innen, die Ausrüstung konsequent prüfen, warten und instandhalten. Genau deshalb werden wir diesen Weg fortsetzen und weiterhin in Modernisierung, Absicherung und Professionalisierung der Wiener Berufsfeuerwehr investieren. Dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und jedes Gerät zuverlässig funktioniert, ist das Ergebnis akribischer Vorbereitung und höchster Professionalität. Dafür gebührt den Beschäftigten unserer Berufsfeuerwehr großer Dank und Anerkennung“, so Reindl.

Investitionen für den Schutz unserer Einsatzkräfte

Erst im letzten Wiener Gemeinderat wurde die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung sowie von Dienst- und Einsatzbekleidung einschließlich notwendiger Reinigungs- und Reparaturleistungen mit einem Gesamtvolumen von 8,5 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre beschlossen. „Wer für andere buchstäblich durchs Feuer geht, muss sich auf seine Ausrüstung uneingeschränkt verlassen können. Deshalb investieren wir gezielt in den Schutz unserer Feuerwehrleute. Durch die österreichweite Beschaffungskooperation verbinden wir höchste Qualitätsansprüche mit einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln“, unterstreicht der SPÖ-Feuerwehrsprecher.

Wien investiert vorausschauend in die Sicherheit von morgen

Neben modernsten Fahrzeugen, technischen Geräten und zeitgemäßer Infrastruktur setzt die Stadt auf professionelle Ausbildung und Training. Das Wiener Feuerwehrausbildungszentrum mit seinen modernen Übungsmöglichkeiten leistet dazu einen wesentlichen Beitrag.

„Eine hervorragend ausgestattete und bestens ausgebildete Berufsfeuerwehr ist eine tragende Säule der hohen Lebensqualität in unserer Stadt. Sicherheit ist ein Versprechen an alle Wiener*innen. Mit nachhaltigen Investitionen und einer vorausschauenden Politik lösen wir dieses Versprechen ein und sorgen dafür, dass Wien auch künftig eine Stadt bleibt, in der sich alle Menschen sicher fühlen können“, so Reindl abschließend.

schluss ilp