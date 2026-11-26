Wien (OTS) -

Das heutige APA-Interview von SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zeigt, dass die Debatte über neue Belastungen zur Finanzierung der Wiener Kultur offenbar noch nicht vom Tisch ist. Während SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak zuletzt weitere Belastungen ausgeschlossen hat, hält sich Kaup-Hasler mit ihrer Aussage „Ich würde nicht ausschließen, dass man eines Tages wieder über neue Einnahmenmodelle nachdenkt“ weiterhin sämtliche Möglichkeiten offen.

„Wenn mittlerweile selbst die Kulturstadträtin mit den Worten ‚Die Stadt darf nicht insolvent werden!‘ vor den finanziellen Folgen warnt, zeigt das aus unserer Sicht das ganze Ausmaß der desaströsen Budgetpolitik der vergangenen Jahre. Umso unverständlicher ist es, dass Kaup-Hasler offenbar nach wie vor lieber über neue Einnahmequellen nachdenkt, anstatt sämtliche Ausgaben ihres Ressorts konsequent zu hinterfragen. Die Wienerinnen und Wiener sowie die Betriebe wurden bereits über Gebühr belastet. Eine Kultursteuer, in welcher Form auch immer, lehnen wir weiterhin entschieden ab“, so Kultursprecherin Gemeinderätin Judith Edelmann.

Kritisch sieht Edelmann auch die Prioritätensetzung bei den angekündigten Einsparungen. Während der Kultursommer gänzlich eingestellt wird, etablierte Wiener Theater mit erheblichen Kürzungen konfrontiert sind und der Altstadterhaltungsfonds neuerlich ausgesetzt wird, erhalten die Wiener Festwochen trotz der angekündigten Kürzungen weiterhin immens hohe Förderungen im zweistelligen Millionenbereich.

„Gerade bei den Wiener Festwochen stellt sich weiterhin die Frage, ob jedes Projekt im bisherigen Umfang notwendig ist oder eine stärkere Konzentration auf das kulturelle Kernprogramm möglich wäre. Gleichzeitig wird mit der fortgesetzten Aussetzung des Altstadterhaltungsfonds der Schutz der historischen Bausubstanz Wiens geschwächt. Der Fonds hat über Jahrzehnte wesentlich zum Erhalt unseres einzigartigen Stadtbildes beigetragen. Dass dieser zentrale Bereich erneut unter die Räder kommt, zeigt einmal mehr die fragwürdige Prioritätensetzung im Kulturressort“, so Edelmann weiter.

„Im Sinne einer Schlanken Stadt braucht es auch im Kulturressort mehr Effizienz, klare Prioritäten und einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Mitteln. Die Antwort auf die dramatische Finanzlage Wiens kann nicht immer in der nächsten Steuer oder Gebühr liegen. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss endlich das Belastungskarussell stoppen“, so Edelmann abschließend.