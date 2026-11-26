Wien (OTS) -

„Die Kürzungen im Kulturbereich bedeuten für Wien schmerzhafte Einsparungen, die den Kulturbetrieb stagnieren lassen. Es ist traurig, dass die Kulturstadt Wien bei ihrem Aushängeschild für den Tourismus und für die internationale Reputation kürzt”, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner, zu den heute angekündigten Kürzungen im Kulturbereich. Die Kürzungen stehen in keinem angemessenen Verhältnis zu den möglichen langfristigen Schäden. „Wir brauchen eine Kulturpolitik, die faire Arbeitsbedingungen ermöglicht, gewachsene Strukturen erhält und kulturelle Teilhabe für alle Wiener:innen gewährleistet”, so Berner.

Arbeitsbedingungen noch prekärer

Die Einsparungen bedeuten immer, dass weniger Programm geboten werden kann und dass Mitarbeiter:innen aus Kulturbetrieben gekündigt oder weit unter den Honoraruntergrenzen bezahlt werden. „Dieses Budget verschärft das prekäre Arbeiten im Kulturumfeld. Faire Bezahlung, langfristige Absicherung rücken in weite Ferne. Im Verhältnis wandert immer mehr Geld in die Bausubstanz und immer weniger in Künstler:innen”, so Berner. Auch die erst vor 2 Jahren etablierten Proberäume für die Freie Szene wurden gestrichen. „Wir müssen darüber sprechen, wie Wien sein Budget verantwortungsvoll saniert, ohne dabei jene gewachsenen Strukturen zu schwächen, die unsere Stadt lebenswert und international attraktiv machen”, so Berner abschließend.