Wien (OTS) -

Heute Vormittag präsentierte der Fundraising Verband Austria – Dachverband der Spendenorganisationen – den Spendenbericht 2026. Trotz wirtschaftlich angespannter Rahmenbedingungen bleibt die Spendenbereitschaft in Österreich bemerkenswert hoch: 76 % der Bevölkerung spendeten im Vorjahr. Das Gesamtaufkommen stieg sogar geringfügig um 1 % gegenüber dem Vorjahr. Doch hinter dieser positiven Entwicklung verbirgt sich eine besorgniserregende Realität: Der steigende Kostendruck trifft den gemeinnützigen Sektor mit voller Wucht. Seit 2023 mussten gemeinnützige Einrichtungen in Österreich inflationsbereinigt einen realen Wirkungsverlust von fast 25 % verkraften. Wichtige gesellschaftliche Leistungen geraten dadurch zunehmend unter Druck. Eine erste Bilanz des laufenden Spendenjahres lässt eine weitere Verschärfung der Situation erwarten.



Zwischen 2008 und 2022 hat sich das jährliche Spendenaufkommen in Österreich fast verdreifacht und erreichte mit 1,1 Mrd. Euro einen historischen Höchststand. 2023 folgte die Trendwende: Erstmals seit Beginn der jährlichen Analysen ging das Spendenvolumen aufgrund der nachlassenden Unterstützung für die Ukraine-Hilfe, der wirtschaftlichen Stagnation und der Rekordinflation zurück. Nach Auswertung mehrerer hundert Jahresberichte und weiterer Quellen stieg das Spendenaufkommen 2025 erstmals wieder um 1 % auf insgesamt 1,08 Mrd. Euro. Inflationsbereinigt sank die operative Leistungsfähigkeit gemeinnütziger Organisationen jedoch auch 2025 weiter – wie bereits in den beiden Vorjahren.

„Wir erleben eine zweischneidige Entwicklung im Spendenland Österreich: Einerseits sind wir den Spendenden für ihre anhaltend hohe Spendenbereitschaft sehr dankbar – und das trotz des seit Jahren zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf die Haushalte. Andererseits hat der Dritte Sektor aufgrund der permanent steigenden Kosten real massiv an finanzieller Handlungsfähigkeit verloren“ , gibt Ruth Williams, Geschäftsführerin des Fundraising Verband Austria, mit großer Sorge zu bedenken.

Spendenaufkommen dank der Privathaushalte stabil

Österreichs Spendenwesen wird im internationalen Vergleich bemerkenswert stark von Privathaushalten getragen: 80,5 % der gemeinnützigen Mittel kommen von Privatpersonen. Sie bilden damit das unverzichtbare Rückgrat des Dritten Sektors. Insbesondere Erbschaften zugunsten gemeinnütziger Organisationen gewinnen weiter an Gewicht: Testamentsspenden machen bereits 11,5 % bzw. 122 Mio. Euro des Gesamtaufkommens aus – ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Auch größere philanthropische Zuwendungen tragen zunehmend zur Finanzierung des Sektors bei.

Der mit Abstand größte Teil des österreichischen Spendenaufkommens resultiert aus der Vielzahl kleiner und mittlerer Zuwendungen: 79,9 % aller steuerlich abgesetzten Spenden betragen weniger als 200 Ꞓ.

Welche Bedeutung jeder einzelne Spendeneuro für die wichtige Arbeit gemeinnütziger Organisationen hat, betont auch Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF: „Ich möchte hier ein afrikanisches Sprichwort zitieren: ‚Wenn du denkst, du bist zu klein, um etwas zu bewirken, versuche einmal, mit einem Moskito in einem Zimmer zu schlafen.‘ – jede Spende macht einen echten Unterschied. Genau aus diesem Grund sind wir allen Spenderinnen und Spendern dankbar, die auch in schwierigen Zeiten bleiben, bleiben, um etwas für andere und vor allem für Kinder zu bewirken.“

Die meisten Spenden für Soziales und Gesundheit

Soziales und Gesundheit bleiben mit einem Anteil von 29,5 % am Gesamtaufkommen der spendenstärkste Wirkungsbereich, obwohl die Einnahmen im Vorjahr leicht zurückgingen. Auch die Internationale Hilfe musste nach erheblichen Rückgängen in den Vorjahren weitere Einbußen hinnehmen und kommt nun auf 22,5 %. Auf Forschung, Wissenschaft und Universitäten entfallen weiterhin rund 15 %. Umwelt- und Tierschutz behauptet mit 12,5 % unverändert den vierten Rang. Zulegen konnten hingegen Spenden für Kinder und Jugendliche (plus 0,5 Prozentpunkte). Kunst und Kultur verzeichneten dagegen einen Rückgang auf 3,5 %.

76 Prozent der Menschen im Land spenden

Wie tief die Kultur des Gebens in Österreich verankert ist, zeigt eine Public-Opinion-Umfrage unter mehr als 1.000 Personen: Gegenüber dem Vorjahr hat der Anteil der Spendenden in der Bevölkerung (Personen ab 16 Jahren) um 3 Prozentpunkte abgenommen, liegt mit 76 % aber weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Die durchschnittliche Jahresspende erreichte mit rund 156 Ꞓ hingegen einen neuen Höchststand seit Beginn der Erhebungen, die auf Selbstauskünften Spendender basieren. Damit zeigt sich die internationale Tendenz, dass weniger Spendende jeweils höhere Beträge für den guten Zweck geben, nunmehr auch in Österreich.

Am spendabelsten zeigt sich die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit durchschnittlich etwa 184 Ꞓ. Im Bundesländervergleich liegt Oberösterreich mit rund 193 Ꞓ pro Spender:in an der Spitze, Wien mit etwa 131 Ꞓ am Ende des Rankings.

Bei der Spendenbeteiligung liegen die westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg mit 87 % vorne. Knapp dahinter folgen Niederösterreich und das Burgenland mit 86 %. Wien bildet mit 66 % auch hier das Schlusslicht. Unter den Gründen, nicht zu spenden, steht die Teuerung an erster Stelle: 68 % der Personen, die nicht spenden, gaben an, finanziell zu stark belastet zu sein.

Prognose: Finanzierung gemeinnütziger Leistungen spitzt sich zu

Für das laufende Spendenjahr zeichnet sich eine weitere Verschärfung der Situation ab. Auf Basis der Erfahrungen zahlreicher NPOs im ersten Halbjahr 2026 ist mit einer tendenziell negativen Entwicklung zu rechnen: Gemeinnützige Organisationen berichten von befürchteten Einbußen von bis zu 20 %.

Die Teuerung trifft den Sektor gleich mehrfach: Während die Nachfrage nach sozialen und humanitären Leistungen steigt, verteuern sich gleichzeitig Infrastruktur, Energie und viele andere Bereiche. Hinzu kommen gekürzte öffentliche Fördermittel.

„Gleichzeitig stagnieren oder sinken die Spendeneinnahmen, da immer mehr Spendende selbst finanziell unter Druck stehen. Damit wird gerade die breite Basis regelmäßiger Kleinspenden zunehmend geschwächt“ , betont Ruth Williams.

Auf Basis der verfügbaren Daten erwartet der Fundraising Verband Austria für 2026 ein Gesamtspendenvolumen zwischen 1 und 1,025 Mrd. Euro.

Ruth Williams: „Damit setzt sich der reale Wirkungsverlust des Dritten Sektors dramatisch fort: Seit 2023 beträgt der inflationsbereinigte Rückgang rund 25 %. Umso wichtiger sind gerade heuer die Spenden in der Weihnachtszeit. Sie entscheiden traditionell maßgeblich über den endgültigen Ausgang des Spendenjahres. Zwischen 25 und 30 % der jährlichen Spendeneinnahmen erzielen viele Organisationen in der Vorweihnachtszeit.“

Den Auftakt zur vorweihnachtlichen Spendenzeit bildet auch heuer der internationale Tag des Gebens, #GivingTuesday, am 1. Dezember. Als Gegenbewegung zum Konsumrausch rund um Black Friday und Cyber Monday rückt #GivingTuesday die gesellschaftliche Kraft des Gebens in den Mittelpunkt.



Der Spendenbericht steht auf www.fundraising.at zum Download zur Verfügung.