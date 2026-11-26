Wien/Vösendorf (OTS) -

Der erste Schnee liegt im Garten – und mit ihm steigt die Versuchung, Salz zu streuen. Tierschutz Austria warnt: Streusalz schadet Pfoten von Igeln, Hunden und Katzen gleichermaßen und belastet Boden und Pflanzen. Gleichzeitig macht Österreichs Initiative für tierfreundliche Gärten deutlich, wie private Gärten jetzt besonders wertvoll werden:

Über 1.230 registrierte Gärten bilden ein Netzwerk an sicheren Wegen, u.a. für Igel.

„Gerade jetzt, wo der erste Schnee liegt, zeigt sich, wie wichtig diese vernetzten Lebensräume sind – sie bieten sichere Wege und Rückzugsorte, wenn die Nahrungsquellen knapp werden“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. „Mit der Garten-Vignette setzt man ein sichtbares Zeichen für die Nachbarschaft und wird Teil eines Netzwerks, das bereits länger ist als ein Marathon.“

Tipps bei Schnee im Garten

Tierschutz Austria empfiehlt jetzt vor allem:

Kein Salz streuen. Streusalz schadet Pfoten von Hunden, Katzen und Igeln und belastet Boden und Pflanzen.

Streusalz schadet Pfoten von Hunden, Katzen und Igeln und belastet Boden und Pflanzen. Vögel bei geschlossener Schneedecke mit Sonnenblumenkernen, Fettfutter und Weichfutter (Haferflocken, Obst) unterstützen – Futterstellen sauber und schneegeschützt halten.

Täglich frisches Wasser in flachen Schalen anbieten.

Kleine schneefreie Flächen unter Hecken oder an Beeträndern schaffen, damit Vögel natürliche Nahrung finden können.

Samenstände, Beeren und Fallobst stehen lassen.

Totholz, Steinhaufen und Kompost unberührt lassen. Dort überwintern Insekten, Amphibien und weitere Kleintiere.

Igel, die tagsüber bei Schnee unterwegs sind, nicht dauerhaft füttern. Jungigel, die kleiner als eine Paprika sind, ins Tierschutzhaus bringen – sie haben meist nicht genug Gewicht für den Winterschlaf.

Durchgänge im Zaun von Schnee freihalten.

Pfoten von Hunden und Katzen schützen.

Wer seinen Garten noch nicht eingetragen hat, kann das gerade jetzt tun. Die Registrierung ist kostenlos, die hochwertige Emaille-Garten-Vignette (um 49 Euro) macht das Engagement sichtbar und eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Die Initiative hat heute die Wegstrecke von 50 Kilometern überschritten. Mehr Infos auf https://garten-vignette.at



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr