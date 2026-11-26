Wien (OTS) -

Der aktuelle Bericht des Wiener Stadtrechnungshofes zum Rechnungsabschluss 2025 bestätigt die dramatische finanzielle Lage der Bundeshauptstadt. Ein Schuldenanstieg um 2,43 Milliarden Euro innerhalb nur eines Jahres, ein Nettofinanzierungsdefizit von 2,84 Milliarden Euro und ein Minus von mehr als 408 Millionen Euro in der laufenden Gebarung zeichnen ein ernüchterndes Bild der Wiener Finanzpolitik.

„Wien ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem nicht einmal mehr die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können. Genau darin liegt das strukturelle Problem des Wiener Budgets. Einmalige Einnahmen aus Sonderdividenden oder dem Verkauf von städtischem Vermögen können dieses Problem nicht lösen“, stellt der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp fest.

Die Wiener FPÖ-Finanzsprecherin Stadträtin Ulrike Nittmann verweist insbesondere auf die vom Stadtrechnungshof aufgedeckten Buchungsfehler in einer Gesamthöhe von rund 1,09 Milliarden Euro, die durch die städtischen Kontrollmechanismen nicht erkannt wurden. „Wenn Fehler in Milliardenhöhe erst durch den Stadtrechnungshof aufgedeckt werden, stellt sich die Frage, wie verlässlich die finanzpolitischen Entscheidungsgrundlagen der Stadt überhaupt sind.“

Auch die Entwicklung der Transferaufwendungen bestätigt die seit Jahren vorgebrachte Kritik der Wiener Freiheitlichen. Diese sind seit 2021 um 2,76 Milliarden Euro auf mehr als zehn Milliarden Euro gestiegen – mit einem Plus von 38,1 Prozent deutlich stärker als die Inflation. Allein im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe sind die Transferaufwendungen um rund 360 Millionen Euro auf 1,17 Milliarden Euro angewachsen. „Diese hohen Kosten sind eindeutig der unkontrollierten Zuwanderung, die Bürgermeister Ludwig jahrelang forciert hat, zuzurechnen. Wir müssen die hohen Mindestsicherungszahlungen an Nicht-Österreicher endlich stoppen, wollen wir unser Budget konsolidieren“, ist Nepp sicher.

Der vom Stadtrechnungshof auf Basis der Finanzplanung vom April 2026 errechnete zusätzliche Konsolidierungsbedarf von 7,3 Milliarden Euro bis 2031 verdeutlicht zudem die Dimension der finanziellen Herausforderungen.

„Wir erwarten von der rot-pinken Stadtregierung endlich einen nachvollziehbaren Konsolidierungsplan mit konkreten, nachhaltig wirksamen Einsparungsmaßnahmen. Gebühren- und Tariferhöhungen, das Verschieben von Infrastrukturprojekten oder der Rückgriff auf städtisches Vermögen können eine grundlegende Sanierung des Wiener Budgets nicht ersetzen“, so Nepp und Nittmann abschließend.