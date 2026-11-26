Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 26. NOVEMBER 2026, 20.05 UHR – MIT START DER „SEITENBLICKE“ – BEACHTEN!

Der prominente „Dancing Stars“-Cast für 2027 steht fest! Insgesamt zehn Promis wagen gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern ab 26. Februar 2027 im „Dancing Stars“-Ballroom in ORF 1 und auf ORF ON den Schritt auf das Tanzparkett. Neben den bereits bekannten fünf Promis – Musiker Chris Steger, Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl (auch bekannt als Constantly K), Kabarettistin Marina Lacković (alias Malarina), der ehemaligen Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner sowie ORF-Meteorologe Marcus Wadsak – gehen in der 17. Staffel des beliebten ORF-Events Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Singer-Songwriterin Anna-Sophie, Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber, Trainer und ehemaliger Fußballprofi Stefan („Major“) Maierhofer sowie Sängerin Iva Schell an den Start. Durch die zehn Shows – immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Zum Auftakt der Staffel bietet die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ am Freitag, dem 19. Februar 2027, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel sowie eine Vorstellung der neuen Promi-Tänzer:innen.

Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky: „Die Anfrage war definitiv keine Frage, sondern eine kleine Arie. Mir wurde ansatzlos die Signation von ‚Dancing Stars‘ vorgesungen. Und da wusste ich, jetzt ist es so weit. Man soll das nicht machen, weil man jung ist und das Geld braucht. Wobei ich dem ja genau entspreche ... nein, im Ernst: Man muss es wollen. Niemand hört auf zu rauchen, wenn er nicht will, niemand sollte tanzen, wenn er nicht will.“ Und über ihre bisherige Tanzerfahrung: „Mit 16 war ich in Linz in der Tanzschule. Ich hab also vielleicht keine zwei linken Holzfüße, aber noch schwinge ich zwei eingerostete Tanzbeine. ‚Kalte Hände, warmes Herz‘ hat mein Tanzlehrer Woche für Woche damals festgestellt.“

Singer-Songwriterin Anna-Sophie über ihre erste Reaktion: „Meine ersten Gedanken sind an meine verstorbene Oma gegangen, mit ihr habe ich immer ‚Dancing Stars‘ geschaut, als ich noch klein war. Ich hätte mir aber nie gedacht, dass ich da selbst mal mittanzen darf. Mich haben auch immer die Kleider und das Funkeln fasziniert, aber es hat sich so weit weg angefühlt. Als die Anfrage kam, war die Freude groß und es hat nicht lange gedauert, bis ich zugesagt habe.“ Wieviel Tanzerfahrung bringt sie mit: „Ich würde sagen 1,5 Prozent Erfahrung. Ich habe zweimal mit meiner Landjugend einen Tanzkurs gemacht, aber auch gleich gemerkt, dass ich mich an nicht viel erinnern kann. Ich starte quasi bei null. Und wenn ich schon so eine komplett neue Erfahrung mache und ins kalte Wasser springe, dann gleich im Live-Fernsehen, dann hat das Publikum ein Entertainment.“

Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber war zunächst erstaunt: „Ich war ja schon mal angedacht, aber das ist schon sehr lange her, deshalb war es dann eine große Überraschung, als die Einladung kam. Die Entscheidung ist mir dann auch nicht schwergefallen, nichtsdestotrotz habe ich mir eine kurze Bedenkzeit genommen.“ Und weiter über seine tänzerischen Vorkenntnisse: „Meine Tanzerfahrung geht gegen null, ich kann ehrlich behaupten, dass ich wahrscheinlich 1970 das letzte Mal als junger Bub in einer Tanzschule war – vielleicht nicht unbedingt des Tanzens Willen. Für mich ist das aber auch eine sportliche Angelegenheit, nicht nur Show, deshalb nehme ich diese Herausforderung jetzt noch an.“

Trainer und ehemaliger Fußballprofi Stefan Maierhofer: „Ich verfolge ‚Dancing Stars‘ und deswegen habe ich mich geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde. Und ich freue mich darauf, das ist eine coole Challenge. Ich bin jetzt 44 und Familienvater, und es ist eine Herausforderung für mich, Tanzen nochmal ganz anders zu lernen, und ich möchte es mir auch beweisen.“ Über seine tänzerischen Fähigkeiten sagt er: „Ich habe mit 17 einmal meiner Mutter zuliebe einen Ball eröffnet. Das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Tanzfläche bin und mich bewege, ist fantastisch, aber wie die Leute das von außen wahrnehmen, kann ich nicht beurteilen. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Kritik, die ich bekommen werde. Ich will ja besser werden, deshalb mache ich es auch.“

Sängerin Iva Schell über ihre erste Reaktion: „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, und ich habe so laut geschrien, dass meine Tochter dachte, die Katze hat mal wieder eine tote Maus reingebracht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es irgendwie auch ein Traum von mir gewesen ist. Ich musste überhaupt nicht lange überlegen, ob ich zusage.“ Sie bringt schon ein bisschen Tanzerfahrung mit: „Ich musste früher viel auf der Bühne tanzen und hatte als Kind Ballettunterricht, aber nie Standard oder Latein. Also meistens habe ich ohne Partner getanzt und das war schon immer ein bisschen tricky. Es war nie so, dass ich sage, es war perfekt, deshalb hoffe ich auf die Wochen hier bei ‚Dancing Stars‘.“

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