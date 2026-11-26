Wien (OTS) -

Renate Landstetter wird in ihrer Funktion als wirtschaftliche Geschäftsführerin der ALBERTINA erneut bestellt. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Geschäftsführer Ralph Gleis wird sie für eine weitere Funktionsperiode von fünf Jahren die Geschicke der ALBERTINA verantworten.

„Ich freue mich sehr, dass Frau Landstetter für eine weitere Funktionsperiode zur Verfügung steht. Die ALBERTINA steht auf guten Beinen, dies ist auch ein Verdienst der wirtschaftlichen Geschäftsführerin. Landstetter ist seit 2017 bestellt, sie kennt das Haus und hat ihre langjährigen Erfahrungen und Kenntnisse aus der Privatwirtschaft in ihre Arbeit in und für die ALBERTINA einbringen können. Die Wiederbestellung ist ein klarer Auftrag, den bisher so erfolgreichen Weg fortzusetzen“, gratuliert Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

„Das mit meiner Wiederbestellung ausgesprochene Vertrauen bedeutet mir viel. Ich verstehe es als Anerkennung der Leistungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ALBERTINA und zugleich als Auftrag, den erfolgreichen Weg des Hauses mit wirtschaftlicher Verantwortung, strategischem Weitblick und Innovationskraft an der Seite der wissenschaftlichen Geschäftsführung fortzusetzen“, so die wiederbestellte Geschäftsführerin Renate Landstetter.

„Es freut mich persönlich sehr, dass die ALBERTINA weiterhin auf Renate Landstetter als bewährte wirtschaftliche Leitung bauen darf und wir unsere gute Zusammenarbeit fortführen können, um das Museum zukunftsfähig zu gestalten“, so Generaldirektor Ralph Gleis.

Für die wirtschaftliche Geschäftsführung der ALBERTINA hatten sich nach erfolgter Ausschreibung 22 Personen beworben, davon 12 Frauen und 10 Männer. Der Bewerbungsprozess wurde von einer externen Personalberatungsfirma begleitet. In der Auswahlkommission waren neben der Vorsitzenden des Kuratoriums, Andrea Braidt, und Kultursektionschefin Theresia Niedermüller außerdem Gerda Riedler und Christoph Ladstätter vertreten.