Wien (OTS) -

Bei Lotto „6 aus 45“ gab es am Mittwoch keinen Sechser. Niemand hatte die „sechs Richtigen“ 13, 27, 30, 31, 32 und 43 auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit geht es am Freitag bei der Lotto Bonus-Ziehung um einen Doppeljackpot, bei dem rund 2,1 Millionen Euro für den oder die Sechser erwartet werden. Bei der Lotto Bonus-Ziehung am Freitag wird zusätzlich unter allen teilnehmenden Tipps ein Extra-Gewinn in Höhe von 30.000 Euro verlost.

Einen Solo-Gewinn gab es hingegen beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich hatte fünf der „sechs Richtigen“ sowie die Zusatzzahl 42 auf dem Tippschein und gewinnt damit mehr als 88.000 Euro.

LottoPlus

Bei der ersten LottoPlus Ziehung gab es einen Solo-Sechser. Ein:e Spielteilnehmer:in war mit dem zehnten Tipp auf einem Lotto Normalschein erfolgreich und gewinnt damit rund 103.000 Euro.

Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es hingegen keinen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 68 Fünfer erhalten jeweils 2.119,90 Euro.

Bei LottoPlus werden am Freitag bei beiden LottoPlus Ziehungen jeweils rund 90.000 Euro für den 1. Rang erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch gleich zwei Gewinne im ersten Rang. Jeweils rund 180.000 Euro gehen an eine:n Spielteilnehmer:in aus Wien sowie an eine:n win2day-User:in.

Die Lotto Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 25. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar:https://bit.ly/Lotto-Zahlen