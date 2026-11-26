Wien (OTS) -

Der aktuelle Prüfbericht des Wiener Stadtrechnungshofs zur Stadthallengarage unter dem Vogelweidpark offenbart gravierende Versäumnisse im Verantwortungsbereich des Wien Holding Konzerns. Die Wiener Stadthalle erwarb die Garage im Jahr 2003 um rund 4,72 Mio. Euro. Bis Ende 2024 konnten in 22 Jahren lediglich rund 450.000 Euro an Zahlungsüberschüssen erwirtschaftet werden. Der Stadtrechnungshof errechnet daraus einen finanziellen Verlust von mehr als vier Millionen Euro und bezeichnet den damaligen Kaufpreis ausdrücklich als deutlich überhöht. „Wenn ein städtisches Unternehmen Millionen investiert und nach mehr als zwei Jahrzehnten nicht einmal zehn Prozent des Kaufpreises erwirtschaftet hat, ist das ein finanzpolitisches Armutszeugnis. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie dringend es eine konsequente Kontrolle und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln braucht“, kritisiert der Finanzsprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky.

Besonders schwer wiegt, dass bereits vor dem Ankauf ein zusätzlicher Sanierungsbedarf von rund zwei Millionen Euro bekannt war. Dieser wurde bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung jedoch nicht berücksichtigt, weil man von einem entsprechenden Zuschuss der Stadt Wien ausging. Eine verbindliche Zusage konnte dem Stadtrechnungshof allerdings nie vorgelegt werden, der Zuschuss wurde auch tatsächlich nie gewährt. Trotzdem wurde der Kaufpreis nicht entsprechend reduziert. „Hier wurde eine millionenschwere Investitionsentscheidung auf Grundlage einer Finanzierung getroffen, für die es offenbar nicht einmal eine nachweisbare Zusage gab. Dass der bekannte Sanierungsbedarf bei der Kaufpreisgestaltung ignoriert wurde, ist völlig unverständlich. Gerade angesichts der dramatischen finanziellen Lage Wiens muss endlich Schluss mit derartigen Fehlentscheidungen sein“, so Taborsky.

Für zusätzliche Brisanz sorgen die Feststellungen zur Bilanzierung. Investitionen der damaligen Pächterin in Höhe von 1,855 Mio. Euro wurden auch bei der städtischen Garagengesellschaft aktiviert und zwischen 2017 und 2024 abgeschrieben. Der Stadtrechnungshof beurteilt diese Vorgangsweise ausdrücklich als gesetzwidrig und hält sogar eine unwahre Darstellung der Vermögenslage, Finanzlage und Ertragslage für möglich. Besonders bemerkenswert: Bereits 2017 hatte der Stadtrechnungshof eine entsprechende Korrektur empfohlen, die jedoch unterblieb. „Es ist ein handfester Skandal, wenn eine städtische Gesellschaft jahrelang gegen grundlegende Bilanzierungsvorschriften verstößt und selbst ausdrückliche Empfehlungen des Stadtrechnungshofs ignoriert werden. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss sicherstellen, dass solche Missstände in ihren Beteiligungsunternehmen nicht über Jahre fortbestehen können. Es braucht klare Verantwortlichkeiten, wirksame Kontrollen und endlich volle Transparenz statt jahrelanger Untätigkeit“, betont Taborsky abschließend.