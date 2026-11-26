Wien (OTS) -

Die internationale GREEN BRANDS Organisation hat gestern 35 österreichische Unternehmen und Produkte als GREEN BRANDS Austria 2026 ausgezeichnet.

Die ehemalige Klimaschutzministerin und jetzige Klubobfrau sowie Bundessprecherin der Grünen, Leonore Gewessler, erhielt die Auszeichnung als „GREEN BRAND Austria Persönlichkeit 2026“. Die Preise wurden in feierlichem Rahmen im Palais Eschenbach, dem Sitz des Österreichischen Gewerbevereins in Wien, verliehen.

Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Austria werden nach 2012 nun bereits zum achten Mal Unternehmen, Produkte, Lebensmittel und Dienstleister geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und somit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.

Die internationale Organisation honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.

Folgende Unternehmen und Produkte wurden ausgezeichnet und erhielten – zum Teil nach bereits mehrfach erfolgreichen Re-Validierungen – das Gütesiegel GREEN BRAND Austria 2025/2026 bzw. 2026/2027:

AAE Naturstrom, AlmaWin, BERGKRÄUTER (Unternehmen und Produkte), BIO SONNE, Biolandhaus Arche, biologon (Unternehmen) mit den Produktlinien PEAST Performance sowie BioLifestyle, BKS Bank, BTV Vier Länder Bank, claro, E. MAYR Reinigungstechnik mit der Produktlinie LiGreen, Ein gutes Stück Heimat von Lidl Österreich, EVOLUTION BIO-KOSMETIK, Frosch, GUTENBERG, Klar, Kneipp, KORA, lavera NATURKOSMETIK, NEUNER´S, Oberbank, PAPSTAR, planet pure, PRIMAVERA, proWIN, REITER Betten & Vorhänge Unternehmen sowie die Produkte der Manufaktur, RETTER BIO-NATUR-RESORT, RIESS KELOmat (Unternehmen) mit den Emaille-Produkten RIESS, Sonnenerde, STYX NATURKOSMETIK, VBV Vorsorgekasse und VERIVAL.

Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation, blickt zum 15-jährigen Jubiläum auf die Entwicklung der Initiative zurück: „Ich bin stolz darauf, dass wir neben diesem runden Geburtstag auch die entscheidenden Meilensteine des Verfahrens erreicht haben. Auf den Schutz und die Eintragung als EU-Gewährleistungsmarke im Jahr 2019 folgt nun die Konformität für nichtstaatliche Zertifizierungen gemäß der neuen EmpCo-Richtlinie.“

Peter Lieber, Präsident des Österreichischen Gewerbevereins und Schirmherr der GREEN BRANDS Austria, betonte in seinem Grußwort den hohen Stellenwert der Auszeichnung und die Vorreiterrolle, die die ausgezeichneten Marken für ihre jeweiligen Branchen einnehmen.

Leonore Gewessler, ehemalige Klimaschutzministerin und nun Bundessprecherin der Grünen sowie Klubobfrau im Parlament, erhielt die Auszeichnung als GREEN BRAND Austria Persönlichkeit 2026 für ihren langjährigen und immer authentischen Einsatz für Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie für eine lebenswerte Zukunft.

In ihrer Laudatio hob Ursula Oberhollenzer, Generalsekretärin des CSR-Dialogforums, hervor, dass mit Leonore Gewessler keine politische Position, sondern eine Haltung geehrt werde, die Bereitschaft, Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen und dafür auch Gegenwind in Kauf zu nehmen. „Ihr Werdegang steht für persönliches Engagement, Ausdauer und den Anspruch, Zukunft aktiv zu gestalten.“

In ihrer Dankesrede betonte Leonore Gewessler, dass gerade die ausgezeichneten GREEN BRANDS wichtige Vorreiter für nachhaltiges Wirtschaften seien. „Ich sehe hier Unternehmerinnen und Unternehmen, die in Betrieben, Gemeinden, Familien in unserer Gesellschaft etwas verändern, ohne dass sie auf Beschlüsse aus der Politik warten. Denn Veränderung passiert nicht nur auf der großen Weltbühne, sondern dort, wo Menschen anpacken. Und bei jeder dieser Entscheidungen entsteht ein Stück Zukunft.“

Die Keynote des Abends hielt Mag. Stefan Blachfellner, Präsident CSR Dialogforum und Senior Lecturer an der Hochschule Burgenland. In seinem Impuls mit dem Titel „Unternehmerischer und finanzieller Erfolg TROTZ Nachhaltigkeit“ hob Blachfellner hevor, dass die ausgezeichneten Unternehmen mit nachhaltigem Wirtschaften langfristig Werte schaffen – im eigenen Betrieb, bei ihren Lieferanten und in der Region. Das GREEN BRANDS-Gütesiegel mache sichtbar, was man einem Produkt im Regal oft kaum ansehe.

Auf der Gala wurde auch das GREEN BRANDS Austria 2026-Magazin vorgestellt, das u.a. über die Medien-Partner bioMagazin sowie LebensArt/BusinessArt als Beilage verbreitet wird. Hierin werden alle Marken ausführlich präsentiert und Partner sowie das GREEN BRANDS-Verfahren vorgestellt.

Über GREEN BRANDS

GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten sowie unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRAND-Gütesiegel.

Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren.

Die GREEN BRANDS Organisation ist derzeit bereits in Deutschland, Österreich, in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Italien sowie in der Schweiz aktiv. In 15 Jahren wurden nach über 1.200 Validierungen rund 400 Marken ausgezeichnet.

Die Jury-Mitglieder bzw. Mitglieder des Experten-Gremiums des GREEN BRANDS Austria-Verfahrens sind:

Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Institut für Nachhaltigkeit der HWR Berlin), Mag. Stephan Blahut (Österreichischer Gewerbeverein), Dr. Andrea Grimm (Ferdinand Porsche FernFH), Mag. Susanne Hasenhüttl (ÖGUT), Doris Holler-Bruckner (oekonews), Martin Neureiter (CSR Company), Ursula Oberhollenzer, (Int. CSR Dialogforum), Sandra Majewski (Nachhaltigkeits- und CSR-Beratung), Dr. Christian Plas (EY denkstatt), Ing. Mag. Norbert Rainer (Klimabündnis Österreich), Prof. Dr. René Schmidpeter (Professor für Wirtschaftswissenschaften), Thomas Weber (BIORAMA) sowie Ulrich Weber (bioMagazin).

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