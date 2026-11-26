Wien (OTS) -

So voll war die APOTHEKENTOUR in Wien noch nie: Mehr als 2.700 Apotheker:innen und PKA kamen am vergangenen Wochenende in der Marx Halle zusammen und sorgten für eine überragende Stimmung. Die vierte Ausgabe der APOTHEKENTOUR powered by TARA24 und Meine TARA-Box begeisterte mit persönlichen Begegnungen, praxisnahem Fachwissen und einem Eventerlebnis, das in der österreichischen Apothekenbranche längst seinen festen Platz gefunden hat.

Die APOTHEKENTOUR-Community wächst von Jahr zu Jahr: Nach 1.300 Gästen zur Premiere 2023 und mehr als 2.300 Besucher:innen im Vorjahr kamen diesmal über 2.700 Apotheker:innen und PKA zusammen. Die vierte Ausgabe unterstreicht damit eindrucksvoll, welchen Stellenwert die APOTHEKENTOUR inzwischen im österreichischen Apothekenmarkt einnimmt. Für besondere Begeisterung sorgten auch die zahlreichen Partnerunternehmen. An ihren aufwendig gestalteten Ständen wurden neue Produkte erlebbar, aktuelle Indikationen diskutiert und wertvolles Beratungswissen vermittelt. Die vier Themen-Lounges boten ein umfangreiches Vortragsprogramm, während die persönlichen Gespräche zwischen Apothekenteams und Ausstellern das Herzstück der Veranstaltung bildeten. Hochwertiges Catering und die beliebte Goodie-Bag rundeten das Eventerlebnis ab.

"Mehr als 2.700 Gäste und diese unglaublich positive Energie zeigen, wie sehr die Branche solche Begegnungen schätzt", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH mit Sitz in Wien und Berlin. "Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen und unserem Presenter TARA24 schaffen wir ein Erlebnis, bei dem Marken, Wissen und die Menschen aus den Apotheken zusammenfinden. 2027 wird sich das Format noch einmal deutlich verändern und weiterentwickeln. "

Ein weiteres Highlight war die neue Meine TARA-Box, Ausgabe 11, die im festlichen Weihnachts-Look für Gesprächsstoff sorgte. Mit Produkten von BANO Healthcare, nicapur® und Engelhard Arzneimittel bringt sie die Markenwelt direkt in den Apothekenalltag. An den Tagen vor der Tour war die aktuelle Box an rund 2.000 Apotheker:innen und PKA versendet worden. Am Tourwochenende verzeichnete die Meine TARA-Communityzahlreiche neue Anmeldungen.

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Diese Unternehmen waren 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Österreich vertreten: ABACUS Medicine Austria GmbH, Aboca S.p.A., ADLER PHARMA Produktion und Vertrieb GmbH, ApoVid GmbH (als Solvena), Azadivine GmbH | natüür, BD Rowa, BANO Healthcare GmbH, Bayer Austria Ges.m.b.H. (Supradyn), Bionorica Austria GmbH, Cooper Consumer Health Österreich, Danone Österreich GmbH (Nutricia), DERMASENCE / Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG, Dr. C. SOLDAN Vertriebs GmbH, Easypharm GmbH & Co. KG, Haleon - Gebro Consumer Health GmbH, InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Institut AllergoSan Pharma GmbH (OMNi-BiOTiC), Kenvue Austria GmbH, KORRES D-A-CH GmbH, Kosan Pharma GmbH (2 Miet-Cases), M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Medis GmbH, NICApur Micronutrition GmbH, NUTROPIA PHARMA GmbH, Orifarm Healthcare GmbH, Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Reckitt Benckiser Austria GesmbH, Richter Pharma AG, Sanova Pharma GesmbH, Schwabe Austria GmbH, URSAPHARM Ges.m.b.H., WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH & Co. KG

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Wien und Berlin mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.