Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) zieht die Konsequenzen aus den unzureichenden Reformplänen der Wirtschaftskammerführung und steigt aus den bisherigen Reformgruppen aus. Beim Wirtschaftsparlament am 26. November forderte FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler einen verbindlichen Reformplan mit klaren Einsparzielen, Zuständigkeiten und Fristen. Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat die Mehrheit und trägt damit die Verantwortung. Für weitere endlose Sitzungen in Alibi-Reformgruppen steht die FW nicht mehr zur Verfügung.

Mindestens 100 Fachorganisationen sollen wegfallen. Tatsächlich werden aus den bisherigen Körperschaften lediglich Fachvertretungen. Die Strukturen bleiben, die Kosten bleiben – nur die Mitbestimmung wird eingeschränkt. Ein neues Türschild spart den Unternehmern keinen einzigen Euro. Auch die bei der Kammerumlage 2 ab 2030 versprochenen 100 Millionen Euro Entlastung pro Jahr garantieren dem einzelnen Betrieb keine niedrigere Vorschreibung. Steigt seine Lohnsumme, kann er trotz niedrigerem Umlagesatz mehr zahlen. Die FW fordert, die Befreiung für Beschäftigte ab 60 zu erhalten und die Ergebnisse der mit rund 675.000 Euro netto veranschlagten KPMG-Untersuchung offenzulegen.

Die Forderungen der Freiheitlichen Wirtschaft liegen seit Jahren auf dem Tisch. Der Rechnungshof hat die Kritik an Doppelstrukturen, mangelnder Transparenz und unzureichender Kontrolle bestätigt. Gemeinsam mit UNOS und der Grünen Wirtschaft hat die FW deshalb 19 konkrete Reformanträge eingebracht. 17 davon greifen Empfehlungen des Rechnungshofes auf. Zwei weitere betreffen ein demokratisches Wahlrecht und die Stärkung der unabhängigen Kontrolle. Es fehlt nicht an Vorschlägen, sondern an deren Umsetzung.

Die FW verlangt einen einzigen Grundbeitrag je Betrieb, den Abbau von Doppelstrukturen und überflüssigen bezahlten Funktionen sowie volle Transparenz bei Rücklagen und Funktionsentschädigungen. Die Mitglieder sollen die Wirtschaftsparlamente direkt wählen können. Zustände wie bei der Wirtschaftskammerwahl 2025 in Wien dürfen sich nicht wiederholen. Jede Stimme muss dort ankommen, wo sie abgegeben wurde. Ein unabhängiger Kontrollausschuss soll auch auf Antrag einer Minderheit Prüfungen veranlassen können. Ziel bleibt die freiwillige Mitgliedschaft.

„Wer den Unternehmern bei jeder Vorschreibung in die Tasche greift, muss ihnen auf den Euro genau sagen, was diese Reform bringt. Die Betriebe finanzieren diese Kammer und haben ein Recht darauf, dass sie endlich bei sich selbst spart. Der Rechnungshof hat die Missstände aufgezeigt, unsere Reformanträge liegen auf dem Tisch. Der Wirtschaftsbund hat die Mehrheit. Jetzt soll er endlich den Mut aufbringen, seine eigenen Strukturen anzupacken, statt weiter Reformen vorzutäuschen oder Mini-Reförmchen als große Würfe darzustellen. Wir steigen daher aus den Alibi-Reformgruppen aus, aber wir werden nicht müde werden, für eine echte Reform im Interesse unserer Unternehmer zu kämpfen!“, so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.