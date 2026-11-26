Wien (OTS) -

Knapp ein Jahr nach der Präsentation des ersten großen Entbürokratisierungspakets der Bundesregierung hat Staatssekretär Sepp Schellhorn heute die ressortübergreifende Jahresbilanz vorgelegt. Mittlerweile hat die Bundesregierung 393 Entbürokratisierungsmaßnahmen beschlossen - mehr als dreimal so viele wie ursprünglich angekündigt. Darüber hinaus wurden 159 systematische Bürokratiechecks neuer Gesetzesvorhaben durchgeführt. 18 Prozent aller umgesetzten Maßnahmen gehen unmittelbar und inhaltlich eins zu eins auf Vorschläge aus der Bevölkerung zurück.

„Für manche schien die Geschichte dieser Bundesregierung bereits geschrieben. Doch diese Bundesregierung beweist erneut: Sie liefert, liefert, liefert. Nicht immer mit großem Bahö. Aber tagtäglich. Jede einzelne dieser 393 Maßnahmen trägt die Handschrift unseres kleinsten aller Staatssekretariate. Gemeinsam sind sie aber eine Leistung der gesamten Bundesregierung“, so Schellhorn.

Entbürokratisierung nimmt Fahrt auf

Seit dem Sommer verfolgt das Staatssekretariat bewusst einen sektoralen Ansatz, bei dem Maßnahmen laufend mit den Ressorts erarbeitet und umgesetzt werden, anstatt diese für ein weiteres großes Paket zurückzuhalten. Die Zusammenarbeit erfolgt auf politischer Ebene, auf Ebene der Regierungskoordination sowie auf interministerieller Fachebene.

„Wir haben Entbürokratisierung zu einer laufenden Aufgabe der Bundesregierung gemacht. Wie bei einer Dampflok mussten wir zunächst die Räder zum Laufen bringen. Jetzt nimmt die Lokomotive Fahrt auf“, erklärt Schellhorn.

Entbürokratisierung als Wachstumsprogramm

Angesichts der wirtschaftlichen Lage Österreichs müsse das Reformtempo weiter erhöht werden. Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria könnte Österreichs jährliche Wirtschaftsleistung bei einer Senkung des Regulierungsniveaus auf jenes der Niederlande im Jahr 2032 um rund 20 Milliarden Euro höher liegen.

„Mich sorgen nicht nur jene Unternehmen, die Österreich verlassen, sondern vor allem jene Investitionen, die aufgrund unserer Bürokratie gar nicht erst getätigt werden. Österreich kann nicht auf Dauer am Tropf staatlicher Förderungen und Subventionen hängen, während es wirtschaftlich immer mehr ausblutet“, betont Schellhorn.

Fast jede fünfte Maßnahme unmittelbar aus der Bevölkerung

Rund 71 der 393 umgesetzten Maßnahmen - 18 Prozent - entsprechen eins zu eins Vorschlägen, die über die Servicestelle für Entbürokratisierung (SEDA) eingelangt sind. Dazu zählen etwa die Möglichkeit, Strom auf rein vertraglicher Grundlage mit Nachbarn zu teilen, die digitale Ausstellung und Wiederbeschaffung von Schulzeugnissen sowie die Anhebung der Intrastat-Meldeschwelle für Wareneingänge von 1,1 auf 5 Millionen Euro.

159 Bürokratiechecks: Bürokratie verhindern, bevor sie entsteht

Neben dem Abbau bestehender Bürokratie setzt das Staatssekretariat auf die Prävention neuer Belastungen. Im Rahmen der Gesetzeskoordinierung wurden bislang 159 systematische Bürokratiechecks durchgeführt. Künftig will Schellhorn eine Beweislastumkehr bei bürokratischen Verpflichtungen vorantreiben und die Folgewirkungen neuer Gesetze stärker antizipieren.

„Die günstigste Bürokratie ist jene, die gar nicht erst entsteht. Wer eine Vorschrift schaffen oder aufrechterhalten will, soll begründen müssen, warum sie notwendig ist“, erklärt Schellhorn.

Europäische Entbürokratisierungsallianz: Nächstes Treffen 2027 in Österreich

Mit der im September in Brüssel initiierten europäischen Entbürokratisierungsallianz hat Österreich gleichgesinnte Staaten im Kampf gegen überschießende Regulierung zusammengebracht. Der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgegriffene Pakt gegen Gold-Plating und die Unterstützung durch EU-Kommissar Valdis Dombrovskis unterstreichen die Anstrengungen des Staatssekretärs auf europäischer Ebene.

Die Fachebenen der Allianz stehen in laufendem Austausch. Das nächste hochrangige Treffen soll im ersten Halbjahr 2027 in Österreich stattfinden. Ziel ist es, ein gemeinsames Bürokratiefrühwarnsystem zu etablieren.

Nächste Etappe: In die föderale Tiefe

Weiteres erhebliches Entbürokratisierungspotenzial sieht Schellhorn im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Gemeinden. Die laufende Reformpartnerschaft biete den Landeshauptleuten „die einmalige Chance, als große Reformhelden in die österreichische Geschichte einzugehen“, so Schellhorn.

Und: „Wie sollen sich unsere Unternehmen im globalen Wettbewerb behaupten, wenn wir nicht einmal innerhalb Österreichs einheitliche Rahmenbedingungen schaffen? Wir sollten weniger darüber sprechen, wer eine Kompetenz verliert, und viel mehr darüber, was die Menschen dadurch gewinnen.“

Mehr Weniger: Abschaffen als politische Leistung

Schellhorn sprach sich abschließend dafür aus, die Abschaffung überflüssiger Vorschriften ebenso selbstverständlich als politische Leistung anzuerkennen wie die Schaffung neuer Gesetze und Programme.

„Wir sollten politischen Erfolg auch daran messen, was wir den Menschen abnehmen - und nicht nur daran, was wir ihnen auferlegen. Am Ende meiner Amtszeit möchte ich nicht nur darüber sprechen, wie viele Vorschriften wir abgeschafft haben, sondern darüber, wie viel Zeit wir den Menschen zurückgegeben haben. Mehr Zeit. Mehr Freiheit. Mehr Weniger“, so Schellhorn abschließend.

Die detaillierte Bilanz samt Übersicht der 393 umgesetzten Entbürokratisierungsmaßnahmen ist der Publikation „Mehr Weniger. Ein Jahr Entbürokratisierungsrückblick“ auf der Website des BMEIA zu entnehmen.