Wien (OTS) -

Wien – Am Sonntag brennt die erste Kerze am Adventkranz, am Dienstag wird das erste Türchen geöffnet. Hinter den 24 Türchen steckt dabei längst nicht mehr nur Schokolade. Ob Bier, Tee, Kosmetik, Spielzeug oder Müsli: Für fast jeden Geschmack gibt es heute einen eigenen Adventkalender, und jedes Jahr kommen neue dazu. Doch welche Kalender kaufen die Österreicher:innen am liebsten, und wie viel geben sie dafür aus? Der Online-Supermarkt Gurkerl hat die Verkaufszahlen der laufenden Saison ausgewertet. Das Ergebnis: Die Schokolade feiert ein Comeback, und auf Platz 2 landet ein Salami-Kalender.

Der Hype um Adventkalender hält an. Bei Gurkerl landet heuer öfter ein Kalender im Warenkorb als im Vorjahr: Pro 1.000 Bestellungen wurden um 16 Prozent mehr Adventkalender gekauft. Auch die Auswahl ist gewachsen. 87 verschiedene Kalendersorten gingen heuer über den virtuellen Ladentisch, fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren.

Die Top 10 Adventkalender 2026

An der Spitze steht ein Klassiker: der Milka Adventkalender um 5,99 Euro. Die Überraschung folgt auf Platz 2, ein Salami-Adventkalender um 3,99 Euro. Dahinter dominieren heimische Marken: Sechs der Top 10 stammen von österreichischen Herstellern, allein Zotter ist mit drei BIO-Kalendern vertreten.

Schoko ist zurück, Wurst und Müsli legen zu

Nach dem Boom der Alternativkalender im Vorjahr greifen die Österreicher:innen wieder öfter zur Schokolade. Pro 1.000 Bestellungen verkaufte Gurkerl heuer um 53 Prozent mehr Schoko- und Süßigkeitenkalender als 2025. Fast zwei Drittel (64 Prozent) aller verkauften Kalender sind heuer süß, im Vorjahr war es knapp die Hälfte. Das deckt sich mit einer aktuellen Payback-Umfrage: Demnach steckt in 74 Prozent der heimischen Adventkalender nach wie vor Schokolade.

Verschwunden sind die Alternativen aber nicht, sie haben sich nur verändert. Am stärksten wachsen Kalender mit Wurst, Marmelade, Müsli und Saucen. Ihr Absatz hat sich pro 1.000 Bestellungen mehr als verdoppelt (+142 Prozent).

Tierkalender verlieren heuer dagegen an Boden. Im Duell der Vierbeiner liegen Hundekalender knapp vorne. Der beliebteste einzelne Tierkalender ist allerdings für Katzen: der Vitakraft Adventkalender Katze .

Gleicher Kalender, gleicher Preis

Im Schnitt zahlten Gurkerl-Kund:innen heuer 21,32 Euro pro Adventkalender, um 5 Prozent mehr als im Vorjahr (20,29 Euro). Mit Teuerung hat das aber wenig zu tun: Kalender, die schon 2025 im Sortiment waren, kosten heuer gleich viel. Den Schnitt heben neue Premium-Editionen wie der Saucenkalender von Flying Goose oder der Müslikalender von Verival. Ein Schokokalender kostet im Schnitt 16,14 Euro (2025: 15,47 Euro), ein Alternativkalender 30,69 Euro (2025: 24,89 Euro).

Jetzt kaufen oder auf Rabatte warten?

Die Hauptkaufphase steht erst bevor: 2025 wurde ein Drittel (31 Prozent) aller Kalender in der letzten Novemberwoche rund um Black Friday gekauft. Damals gab es auch die ersten Rabatte von 50 Prozent und mehr. Wer ein bestimmtes Modell im Auge hat, sollte trotzdem nicht zu lange warten. Der englische Käse-Adventkalender war 2025 schon ab 5. November ausverkauft, heuer ist er es seit vergangener Woche. Die beliebten Hunde- und Katzenkalender waren im Vorjahr ab 12. November vergriffen. Spätentschlossene gibt es trotzdem: 14 Prozent der Kalender wurden bei Gurkerl 2025 erst am 1. Dezember oder später bestellt.

Kurios: Adventkalender in Zahlen

Türchen-Rekord: 105.264 Türchen öffnen Gurkerl-Kund:innen heuer mit den bisher verkauften Kalendern, fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

105.264 Türchen öffnen Gurkerl-Kund:innen heuer mit den bisher verkauften Kalendern, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Kalender im Großpack: Die größte Bestellung der Saison enthielt 50 Adventkalender, alle von Milka Naps.

Die größte Bestellung der Saison enthielt 50 Adventkalender, alle von Milka Naps. Besser zu zweit: Fast jede dritte Kalender-Bestellung (30 Prozent) enthält zwei oder mehr Adventkalender.

Fast jede dritte Kalender-Bestellung (30 Prozent) enthält zwei oder mehr Adventkalender. Bananen zum Advent: Der Adventkalender kommt meist mit dem ganz normalen Wocheneinkauf. In jeder fünften Kalender-Bestellung (21 Prozent) liegen BIO-Bananen. Überdurchschnittlich oft landen außerdem Schoko-Nikolos, Kinder Bueno Eggs und Lebkuchen von Weiss im selben Warenkorb.

Von Honig bis Craft Beer: Das Gurkerl-Adventkalender-Sortiment

Neben den Schoko-Klassikern führt Gurkerl heuer zahlreiche Spezialeditionen, viele davon von österreichischen Produzent:innen. Eine Auswahl:

Für Genießer:innen

Fürs Frühstück

Für Herzhafte

Für Naschkatzen

Für Erwachsene

Für Kinder

Für Vierbeiner

Mehr Informationen unter: www.gurkerl.at/c135751-adventkalender

Datengrundlage: Gurkerl-Verkaufsdaten für den Großraum Wien, 1. August bis 24. November 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vergleiche mit dem Vorjahr pro 1.000 Bestellungen. Durchschnittspreis: Umsatz pro verkauftem Kalender.