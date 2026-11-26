Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee darf sich über eine hohe Auszeichnung ihrer Branche freuen: Bei der Verleihung des #VICTOR2026 – Österreichs Sport Business Preis – am Dienstag in der Wirtschaftskammer Salzburg wurde die Kärntner Landeshauptstadt zur Sport-Tourismus Region des Jahres 2026 gekürt. Nur wenige Minuten zuvor war der Wörthersee Marathon, der im September seine Premiere feierte, zum Sport-Event des Jahres gewählt worden. Ein Doppelsieg, der die Strategie der Destination unterstreicht: Klagenfurt am Wörthersee hat sich mit IRONMAN Austria, Kärnten Läuft, den United World Games und dem neu etablierten Wörthersee Marathon als internationaler Standort für Lauf-, Triathlon- und Multisportveranstaltungen etabliert.

Premiere als zweitgrößter Marathon Österreichs

Der Wörthersee Marathon überzeugte auf Anhieb. Bei seiner Premiere am 27. September 2026 verzeichnete das neue Laufevent 8.500 Anmeldungen aus 36 Nationen, rund 6.500 Laufbegeisterte waren auf den unterschiedlichen Distanzen unterwegs – darunter 2.916 Finisher über die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Damit etablierte sich die Veranstaltung nach Angaben der Organisatoren auf Anhieb als zweitgrößter Marathon Österreichs, gemessen an den Finishern über die volle Distanz.

Erfolgreichstes Jahr der Tourismusgeschichte

Der sportliche Erfolg spiegelt sich in den Nächtigungszahlen: 2025 verzeichnete die Destination mit 514.501 Nächtigungen bereits einen Rekordwert. Für 2026 erwartet die Tourismusregion das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte – mit einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und rund 550.000 Nächtigungen.

Stimmen zur Auszeichnung

»Mit positivem Spirit und dem Mut für Neues schreibt der Tourismus in Klagenfurt 2026 eine Erfolgsgeschichte, die nun auch in Form des >Victor< seinen krönenden Jahresabschluss findet.«

– Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee

»Engagierte Tourismusbetriebe, innovative Sportveranstalter und gute Sportstätten und -vereine sowie ein starkes Tourismusmanagement sorgen für eine geballte Kraft und Vorwärtsbewegung von Klagenfurt in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.«

– Helmuth Micheler, Geschäftsführer der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee

Über den #VICTOR2026

Die Auszeichnung zum Sport-Event des Jahres reiht sich für Klagenfurt in eine Reihe starker Platzierungen ein: Hinter dem Wörthersee Marathon belegten der UEFA Super Cup 2026 in Salzburg und ULTIMATE HOCKEY – Breaking the Ice die weiteren Podestplätze. In der Kategorie Sport-Tourismus Region des Jahres folgten die Stadt Salzburg und das Ötztal auf den Rängen zwei und drei. Verliehen wurde der #VICTOR heuer zum neunten Mal vom Sport Business Magazin; erstmals wurde die Verleihung live auf LAOLA1 übertragen.