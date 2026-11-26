Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Hernals findet am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der BV 17 am Elterleinplatz 14, 1. Stock, statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/hernals/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 17. Bezirk, Tel. +43 1 4000-17110 bzw. E-Mail [email protected] .

(Schluss) bv/red