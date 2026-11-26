Wien (OTS) -

Der aktuelle Bericht des Wiener Stadtrechnungshofes zur Digitalisierungsstrategie der Wien Holding offenbart erhebliche organisatorische, strategische und finanzielle Kontrollmängel. Für den Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien, LAbg. Udo Guggenbichler, werfen die Ergebnisse grundsätzliche Fragen hinsichtlich der Unternehmensführung und des Umgangs mit öffentlichen Geldern auf.

„Während die rot-pinke Stadtregierung die Wiener Bevölkerung und die heimischen Betriebe mit immer neuen Gebühren- und Abgabenerhöhungen belastet, fehlt es bei der Wien Holding selbst an den grundlegendsten betriebswirtschaftlichen Kontrollmechanismen“, kritisiert Guggenbichler.

Besonders brisant ist die Kostenentwicklung: Die Sach- und Verwaltungsaufwendungen der betreffenden Kostenstelle haben sich allein zwischen 2023 und 2024 von rund 406.000 auf 842.000 Euro mehr als verdoppelt. Über 413.000 Euro wurden 2024 für sonstige Beratungsleistungen aufgewendet. Gleichzeitig fehlt sowohl eine vollständige Erfassung der konzernweiten IT-Kosten als auch eine Kosten-Nutzen-Aufstellung der bereits umgesetzten Digitalisierungs-, Automatisierungs- und KI-Projekte. Dennoch sind für die Jahre 2026 bis 2030 weitere IT-Investitionen in Höhe von 22,32 Millionen Euro geplant.

„Jeder privatwirtschaftlich geführte Betrieb muss seine Investitionen auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen. Bei der Wien Holding werden hingegen Millioneninvestitionen geplant, ohne überhaupt einen vollständigen Überblick über die bisherigen Kosten und die tatsächlich erzielten Einsparungen zu haben. Das ist angesichts der katastrophalen Finanzlage Wiens inakzeptabel“, so Guggenbichler.

Auch die organisatorischen Versäumnisse sind erheblich. Selbst definierte Konzernvorgaben werden nicht konsequent eingehalten, vorgesehene Kontrollgremien wurden nicht eingerichtet und das geplante Kompetenzcenter Digitales existierte selbst drei Jahre nach seiner Festlegung noch nicht. Hinzu kommt ein potenzieller Interessenkonflikt durch die Doppelfunktion des IT-Verantwortlichen als Geschäftsführer der WH Digital Services GmbH.

„Der Bericht zeigt einmal mehr, wie dringend notwendig eine umfassende Durchleuchtung des städtischen Beteiligungsapparates ist. Bevor die Stadtregierung den Wiener Unternehmen weitere Belastungen aufbürdet, muss sie endlich vor der eigenen Haustüre kehren. Wir fordern eine lückenlose Offenlegung der IT- und Beratungskosten, eine umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung der geplanten Investitionen sowie klare Verantwortlichkeiten und wirksame Kontrollmechanismen innerhalb der Wien Holding“, so Guggenbichler abschließend.