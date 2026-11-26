Wien (OTS) -

Ein gutes Sicherheitsgefühl ist bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln essenziell. Deshalb wird die Präsenz der Sicherheits- und Kontrollteams (SKT) in den Nah- und Regionalverkehrszügen der ÖBB in der der Ostregion in den kommenden Jahren schrittweise verstärkt: Bereits 2027 sind rund 16 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord im Einsatz, bis 2028 werden es rund 40 sein. Parallel dazu wird die Meldeverordnung für Eisenbahnen überarbeitet, damit Übergriffe auf Bedienstete künftig verpflichtend gemeldet werden.

„Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass Menschen gerne mit der Bahn fahren, am Morgen auf dem Weg zur Arbeit ebenso wie am späten Abend. Mehr sichtbare Präsenz an Bord stärkt das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und entlastet zugleich das Personal. Gleichzeitig war uns wichtig, nicht nur an einer Stelle anzusetzen: Wer für andere im Dienst ist, muss auch selbst geschützt sein. Damit schaffen wir klare Rahmenbedingungen für einen Bahnverkehr, der für alle sicher und alltagstauglich ist“, betont Mobilitätsminister Hanke.

Mehr Präsenz in den Zügen der Ostregion

Die zusätzlichen Kräfte kommen insbesondere zu Tagesrandzeiten und auf besonders frequentierten Verbindungen zum Einsatz. Die Ostregion ist das Herzstück des ÖBB-Nah- und Regionalverkehrs: Hier werden nahezu zwei Drittel der Nahverkehrsleistungen der ÖBB erbracht. Täglich sind rund 2.700 Nahverkehrszüge unterwegs, im Vorjahr nutzten rund 170 Millionen Menschen die Nahverkehrszüge in der Ostregion. Allein die zehn von den ÖBB geführten S-Bahn-Linien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zählen täglich rund 274.000 Fahrgäste.

Meldeverpflichtung bei Übergriffen auf Bedienstete

Die Meldeverordnung für Eisenbahnen (MeldeVO-Eisb 2006) wird aktuell überarbeitet und befindet sich in Koordinierung. Meldepflichtig sollen künftig körperliche Übergriffe und Verletzungen der sexuellen Integrität sein. Das soll auch für Handlungen wie Spucken oder das Anschütten mit Flüssigkeiten, wenn dadurch eine konkrete Gesundheitsgefährdung droht oder eine Verletzung eintritt, gelten.

Die Verpflichtung soll für Übergriffe auf Eisenbahnbedienstete, also auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eisenbahnunternehmen selbst, gelten. Sie soll allerdings ebenso Übergriffe auf externes Personal, das von Eisenbahnunternehmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Bahnbetrieb herangezogen wird, insbesondere externes Sicherheits- und Servicepersonal, umfassen.

„Jeder einzelne Übergriff ist einer zu viel! Mit der Meldeverpflichtung schaffen wir erstmals die Grundlage für ein umfassendes, österreichweites Lagebild. Dadurch können besonders gefährdete Streckenabschnitte identifiziert und Sicherheitsmaßnahmen, etwa ein verstärkter Personaleinsatz oder die Zusammenarbeit mit der Polizei, künftig noch zielgerichteter und effizienter geplant werden“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.

Die Meldeverpflichtung ist Teil des Zehn-Punkte-Plans, den ÖBB, WestBahn, BMIMI, BMI, die Sozialpartner und weitere Stakeholder gemeinsam erarbeitet haben. Der Plan umfasst Prävention, das frühzeitige Erkennen von Gefahren, unmittelbaren Schutz und Intervention. Vorgesehen sind unter anderem gemeinsame Streifen von Polizei und Bahnpersonal, ein erhöhter Personaleinsatz, intensivere Deeskalations- und Situationstrainings sowie der häufigere Einsatz einer neuen Bodycam-Generation.