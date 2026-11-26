Wien (OTS) -

Im Rahmen der internationalen UN-Kampagne „Orange The World“ werden von 25. November bis 10. Dezember weltweit Gebäude orange beleuchtet, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Mehrere Unternehmen der Wien Holding beteiligen sich an der Initiative und lassen Gebäude in Orange erstrahlen als sichtbares Zeichen für Solidarität mit Betroffenen und gegen jede Form von Gewalt.



Wenn weltweit Gebäude in Orange erstrahlen, steckt eine klare Botschaft dahinter:

Gewalt gegen Frauen darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Die internationale UN-Kampagne „Orange The World“ rückt dieses wichtige Anliegen jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember in den Fokus. Während der 16 Aktionstage setzen zahlreiche Gebäude und Wahrzeichen weltweit mit orangefarbener Beleuchtung ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und unterstreichen zugleich die Bedeutung von Prävention und Unterstützung für Betroffene.

Auch Unternehmen der Wien Holding beteiligen sich an der Initiative und setzen im Wiener Stadtbild ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. So wird der Donauturm, die Theater der VBW – Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien –, der Innenhof des Hauses der Musik und das Bürogebäude des Hafen Wien in der Seitenhafenstraße im Aktionszeitraum in Orange erstrahlen. Die Farbe Orange steht dabei für eine Zukunft frei von Gewalt und soll die Botschaft der Kampagne unterstreichen.

„Mit unserer Beteiligung an ‚Orange The World‘ möchten wir gemeinsam mit unseren Unternehmen ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und unsere Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck bringen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Initiative zu unterstützen und ihre Botschaft sichtbar mitzutragen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl und Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser.

Zum Hintergrund der UN-Kampagne „Orange the World“

Der Zeitraum der „Orange The World“-Kampagne ist bewusst gewählt. Sie findet jährlich zwischen dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen” (25. November) und dem “Internationalen Menschenrechtstag” (10. Dezember) statt. Denn nach wie vor zählt Gewalt an Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Laut UNODC/UN Women Bericht über Femizide im Jahr 2024 wird weltweit alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet. „Orange The World“ will nicht nur ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, sondern gleichzeitig auch zum Handeln animieren: Hinsehen, Betroffene unterstützen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Umso wichtiger ist es, Organisationen und Initiativen zu stärken, die Betroffenen helfen, Präventionsarbeit leisten und sich weltweit für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen. Mehr Infos unter: Orange the World - UN Women Austria

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