Wien (OTS) -

Die GOURMET Kids Elternstudie 2026, eine österreichweite Marketagent-Befragung unter 1.020 Müttern und Vätern im Auftrag von GOURMET Kids, zeigt die Erwartungen an die Verpflegung in Kindergarten und Schule: Eltern wünschen sich ein Mittagessen, das schmeckt und gesund ist. Müssen sie zwischen beidem entscheiden, geben 59,6 % dem Geschmack, 37,4 % einer ausgewogenen gesunden Mahlzeit den Vorzug.

Ohne diese direkte Gegenüberstellung zeigt sich ein differenzierteres Bild: Auf die Frage, was ihnen beim Mittagessen für ihr Kind am allerwichtigsten ist, nennen Eltern diese fünf Antworten am häufigsten: „wird frisch gekocht“ (21,8 %), „schmeckt meinem Kind“ (20,1 %), „versorgt das Kind gut für den Tag“ (17,9 %), „ist gesund“ (12,1 %) und „hochwertige Zutaten/Bio-Qualität“ (9,8 %).

Kindgerechte Verpflegung muss damit vielfältigen Erwartungen gerecht werden. Das macht sie zu einer anspruchsvollen Aufgabe.

„Das ausgewogenste Essen nützt wenig, wenn es auf dem Teller liegen bleibt. Kindgerecht heißt deshalb für uns, beides zusammenzubringen: Kinder sollen gerne essen und gleichzeitig gut versorgt sein. Die Kunst liegt darin, Vertrautes mit Neuem zu verbinden und Kinder so Schritt für Schritt für eine abwechslungsreiche Ernährung zu begeistern“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Ernährungswissenschaftlerin und Geschäftsfeldleiterin Education Catering bei GOURMET, verantwortlich für GOURMET Kids.

Kindgerecht heißt auch: kein Druck am Mittagstisch

Auch die Situation rund um das Essen zählt, wie die GOURMET Kids Elternstudie 2026 zeigt. 68,9 % finden es wichtig, dass Kinder genügend Zeit zum Essen haben. 46,7 % möchten, dass sie nicht zum Aufessen gedrängt werden. 39,5 % legen Wert auf einen Essbereich, in dem sich Kinder wohlfühlen.

„Nicht jedes neue Lebensmittel muss Kindern beim ersten Mal schmecken. Entscheidend ist, ihnen immer wieder eine abwechslungsreiche Auswahl anzubieten und sie zum Probieren einzuladen, ohne Druck auszuüben", sagt Ertl-Huemer.

Die Wahl des Anbieters: Was bei Eltern Vertrauen schafft

Für neun von zehn Eltern trägt es sehr oder eher zum Vertrauen in einen Anbieter bei, wenn dieser aus Österreich kommt (90,5 %) und Qualitäts- und Hygienestandards offenlegt (89,7 %). Eine transparente Preisgestaltung wirkt für 87,6 % vertrauensbildend. Könnten Eltern selbst einen Anbieter auswählen, wären für 92,5 % laufende Qualitätskontrollen sehr oder eher wichtig. 89,3 % achten auf Zutaten aus Österreich und 85,2 % auf transparente Informationen über Zutaten und Nährwerte.

„Deshalb machen wir nachvollziehbar, welche Zutaten wir verwenden, wie unsere Speisen entstehen und welche Qualitätsstandards dahinterstehen. Diese Transparenz schafft Vertrauen”, sagt Ertl-Huemer.

Warmes Mittagessen gehört für viele zu einer familienfreundlichen Gemeinde

Danach gefragt, was eine familienfreundliche Gemeinde für sie ausmacht, antworten 57,8 % der Eltern mit „gute Bildungseinrichtungen mit Nachmittagsbetreuung“. 46,9 % erwarten, dass jedes Kind, das bis zum Nachmittag extern betreut wird, ein warmes Mittagessen erhält.

„Für Eltern ist es eine große Entlastung, wenn sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder auch mittags gut versorgt sind", so Ertl-Huemer.

Langfassung der Presseaussendung mit Bundesländer-Ergebnissen:

Zur GOURMET Kids Elternstudie 2026: Österreichweite Online-Befragung zu Haltung, Bedarf und Erwartungen rund um die Mittagsverpflegung in Kindergarten und Schule. Repräsentativ für die Kernzielgruppe in Österreich: Eltern zwischen 18 und 59 Jahren, die Kinder bis 18 Jahre haben. n = 1.020. Befragungszeitraum: 4. bis 13. März 2026. Durchgeführt von Marketagent im Auftrag von GOURMET Kids.

Weiterführende Informationen zur Elternstudie: https://www.gourmet-kids.at/elternstudie-2026

GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET, ist Österreichs Spezialist für Kindergarten- und Schulessen. Als Partner von Familien, Bildungseinrichtungen und Gemeinden übernimmt GOURMET Kids seit über 50 Jahren Verantwortung für kindgerechte Mittagsverpflegung. Heute vertrauen 2.700 Einrichtungen auf GOURMET Kids. Gekocht wird in Wien und St. Pölten täglich frisch – nach ÖGE-zertifizierten Speiseplänen und ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und Farbstoffe. 75 % der Zutaten stammen aus Österreich, mehr als die Hälfte aller Zutaten wird in Bio-Qualität bezogen. GOURMET Kids gilt als Bio-Pionier und ist langjähriger Partner von BIO AUSTRIA. www.gourmet-kids.at