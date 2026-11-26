Wien (OTS) -

„Kunst und Kultur sind das Herzstück unserer lebenswerten Stadt. Gerade in budgetär herausfordernden Zeiten ist es unsere sozialdemokratische Verantwortung, kulturelle Vielfalt zu bewahren und gesellschaftliche Teilhabe unabhängig vom Einkommen zu ermöglichen“ , betont Ewa Johler, SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Wiener Kulturausschusses.

Mit einem Budget von 338 Millionen Euro setzt Wien weiterhin ein starkes Bekenntnis zu Kunst, Kultur und Wissenschaft. Die notwendigen Einsparungen erfolgen dabei differenziert und unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen der Einrichtungen.

„Anstatt mit dem Rasenmäher über die Wiener Kulturlandschaft zu fahren, setzt die Stadt auf maßgeschneiderte Lösungen. Uns ist bewusst, dass die Konsolidierung insbesondere für die Freie Szene mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Umso wichtiger ist es, gewachsene Strukturen bestmöglich zu erhalten, künstlerisches Schaffen zu fördern und kulturelle Angebote insbesondere für Kinder und Jugendliche zugänglich zu halten“ , so Johler.

Auch zentrale kulturpolitische Zukunftsprojekte wie das Atelierhaus am Otto-Wagner-Areal und das Kinderkulturhaus in Floridsdorf werden weiter vorangetrieben.