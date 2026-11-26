Wien (OTS) -

„EU-Ratspräsident António Costas neuer Vorschlag für den Finanzrahmen für 2028 bis 2034 bildet die Herausforderungen, vor denen Europa steht, ungenügend ab“, urteilt AK Bereichsleiter Wirtschaft Tobias Schweitzer. „Die Arbeiterkammer fordert eine Entlastung der Arbeitnehmer:innen. Sie finanzieren mit ihren Steuern bislang große Teile der EU-Mitgliedsbeiträge. Neue Eigenmittel wie eine Finanztransaktionssteuer oder entsprechende Beiträge der großen Unternehmen müssen daher endlich in die Tat umgesetzt werden.“

„Österreichs Beschäftigte und Konsument:innen zahlen mit ihren Steuern zu fast 80 Prozent die EU-Mitgliedsbeiträge, profitieren aber vergleichsweise wenig von Förderungen aus dem EU-Budget“, sagt Schweitzer. „Die Diskussion, ob bestimmte Länder Nettozahler sind, greift zu kurz, denn es sind die Arbeitnehmer:innen, die seit vielen Jahren die Hauptlast bei der Finanzierung des EU-Budgets tragen. Hier muss es zu einem Paradigmenwechsel kommen.“ Aus AK Sicht müssen Großkonzerne stärker an der Finanzierung beteiligt werden, weil diese gleichzeitig auch die größten Nutznießer der EU-Förderungen sind. „Die von EU-Ratspräsident vorgeschlagene Digitalabgabe ist klar zu begrüßen. Auch eine Unternehmenssteuer in Form der Corporate Ressource for Europe (CORE), wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, wäre ein Fortschritt gewesen“, so Schweitzer. „Es braucht jedoch noch weitere Ideen, wie der EU-Haushalt finanziert werden kann, ohne Beschäftigte und Verbraucher:innen weiter zu belasten.“

Das Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat daher im Auftrag der AK eine Studie über mögliche EU-Eigenmittel erstellt. Sinnvolle Alternativen zur Refinanzierung sind demnach eine EU-Finanztransaktionssteuer, eine Bankenabgabe und eine Steuer für Superreiche. „Möglichkeiten zu einer faireren Finanzierung gibt es also zur Genüge“, so Schweitzer.

Fokus auf EU-Infrastruktur und soziale Herausforderungen legen

Nachgebessert werden sollte auch die Schwerpunktsetzung des Finanzrahmens, so Schweitzer: „Die Arbeiterkammer fordert Maßnahmen zur Verringerung der hohen Armutsquote von fast 21 Prozent sowie der hohen Arbeitslosigkeit und der Benachteiligung von Frauen, Langzeitarbeitslosen und anderen Personengruppen am Arbeitsmarkt. Der Europäische Sozialfonds muss aus AK Sicht weiterhin eigenständig bleiben und kaufkraftbereinigt um mindestens 10 Prozent erhöht werden.“ Österreich gehört zu den EU-Ländern, in denen die Kinderarmut zuletzt am stärksten, auf 24 Prozent, gestiegen ist. Schweitzer: „Es ist dringend notwendig hier gegenzusteuern und nun ein deutliches Zeichen bei den innerstaatlichen Verhandlungen zu setzen, die vor kurzem im Rahmen des sogenannten Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplans zum EU-Budget begonnen haben.“

Die Gelder aus dem EU-Finanzrahmen ab 2028 müssen zudem auch für Investitionen in die EU-Infrastruktur, insbesondere in die Energie-, Verkehrs- und Digitalnetze sowie in die Daseinsvorsorge genutzt werden. Schweitzer: „Wir müssen auch Lehren aus den Krisen der letzten Jahre ziehen. Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die wirtschaftliche Souveränität zu stärken, ist der soziale und ökologische Umbau voranzutreiben. Gleichzeitig sind diese Maßnahmen ein wesentlicher Faktor, um das Wirtschaftswachstum in Europa zu unterstützen.“