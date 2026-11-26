Wien (OTS) -

„Die Stadtregierung schafft es sogar, mit dem an sich lukrativen Geschäft der Garagenvermietung Geld zu verlieren. 220 Jahre (!) würde die Stadt Wien benötigen, um die Anschaffungskosten der Stadthallen-Garage wieder hereinzubekommen. Das ist im Jahr 2246", so der Vorsitzende des Stadtrechnungshof-Ausschusses, David Ellensohn (Grüne), in Bezugnahme auf den aktuellen Stadtrechnungshof-Bericht. Der Bericht bezeichnet den seinerzeitigen Ankauf der zweigeschoßigen Stadthallen-Garage unter dem Vogelweidpark als „deutlich überhöht”. 4,7 Millionen Euro wurden von der Wien Holding und der Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH im Jahr 2003 bezahlt. Und das, obwohl die Garage deutlich sanierungsbedürftig war. Die Sanierungskosten wurden mit rund 2 Millionen Euro festgelegt – und diese 2 Millionen hätten abgezogen werden müssen.



Mehr als vier Millionen Verlust



Die Garage unter dem Vogelweidpark im 15. Bezirk konnte in den Jahren 2003 bis 2024 lediglich, so der Stadtrechnungshofbericht „knapp 10 Prozent der Anschaffungskosten im Zeitraum von 22 Jahren wieder erwirtschaften”. Der Stadtrechnungshof geht sogar noch weiter: Im Fazit heißt es, dass der damals von den Verantwortlichen forcierte „Kauf der Garage unter dem Vogelweidpark (...) zu einem finanziellen Verlust von mehr als 4 Millionen Euro führte.”

Zumindest hat die Stadt Wien eingesehen, dass sie nicht imstande ist, diese Garage gewinnbringend selbst zu führen und 2025 mit der WIPARK einen neuen Pächter gefunden. „Dieser Bericht belegt einmal mehr, wie die SPÖ-geführte Stadt Wien gewirtschaftet hat: Steuergeld mit vollen Händen ausgegeben, von Wirtschaftlichkeit keine Spur. Die Stadthallen-Garage war über Jahre ein Millionenverlust”, so Ellensohn abschließend.