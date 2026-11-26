Wien (OTS) -

Wenn sich im Advent früh die Dämmerung über die Stadt legt, leuchten hinter vielen Werkstattfenstern noch die Arbeitslampen. Dort duftet es nach Wachs und Holz, Blattgold schimmert auf dem Polsterkissen, eine Feile gleitet über Silber, und irgendwo erklingt der erste Ton einer frisch gestimmten Saite. In diesen Stunden entstehen in Wiens Kunsthandwerksbetrieben Weihnachtsgeschenke, die es nur ein einziges Mal gibt. Die Landesinnung Wien der Kunsthandwerke lädt ein, heuer unter dem Christbaum etwas zu schenken, das mit Zeit, Können und Liebe zum Detail gemacht ist – und stellt die schönsten Ideen aus der Plattform Wiener Kunsthandwerk vor.

„In jedem einzelnen Stück aus der Werkstatt stecken viel Wissen, Geduld und Liebe zum Detail. Wer so ein Unikat unter den Christbaum legt, vereint die Freude des Schenkens mit der Kunst des Handwerks“, sagt Wolfgang Hufnagl, Mitinitiator der Plattform Wiener Kunsthandwerk und selbst Gold- und Silberschmiedemeister.

Goldener Glanz für den Gabentisch

Kaum etwas funkelt unter dem Christbaum so schön wie Schmuck aus der Wiener Goldschmiede. Das heimische Goldschmiedehandwerk wurde in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen – und wer es zu Weihnachten besonders persönlich mag, lässt ein Erbstück neugestalten Aus dem Ring der Großmutter wird ein Anhänger, aus einzelnen Ohrringen ein neues Lieblingsstück. Bei Anna-Elisa Pejrimovsky entstehen Schmuckstücke aus Silber und Gold, Margarete Zelinsky verbindet Glas und Schmucksteine zu funkelnden Unikaten, und bei WUWU fertigt Christine Bellersen-Kühn Schmuck aus Glasperlen, die im Kerzenlicht wie kleine Christbaumkugeln leuchten. Wer ausgefallene Schmuckideen sucht, wird auch bei tiny things jewelry fündig: Hier entstehen von Hand modellierte Schmuckstücke in Form von Büchern und Blumen. Freche Sprüche und persönliche Botschaften verwandelt Rebel Candy Hearts in originelle Schmuckgeschenke. Und wer statt eines klassischen Schmuckstücks lieber eine kleine Geschichte verschenkt, findet in der Diorama Manufaktur von Marko Zink und Gerd Winkler liebevoll gestaltete Miniaturwelten in der Box.

„Altes Gold neu zu gestalten ist die schönste Art, Erinnerungen weiterzugeben. Aus einem Familienstück wird zu Weihnachten ein neues Geschenk – die Geschichte bleibt in der Familie, und das wertvolle Material bleibt im Kreislauf“, so Hufnagl.

Kerzenschein, Porzellanlicht und eine festliche Tafel

Was wäre der Advent ohne Kerzenlicht? Bei Paliti sorgen die Bio-Kerzen aus Rapswachs von Martina Nikolic für warmes Licht auf dem Adventkranz und der Weihnachtstafel. Bei Feinedinge entstehen Leuchtobjekte aus Porzellan, durch deren zarte Wände das Licht wie durch frischen Schnee schimmert, und Renate Gerlach veredelt Keramik, die den Festtagstisch zum Unikat macht. Wer der Weihnachtstafel den letzten Schliff geben will, findet bei Jarosinski & Vaugoin im 7. Bezirk, einer der letzten Silberschmieden Europas, Tafelbesteck aus Silber, das über Generationen weitergegeben wird. Und für den Gabentisch der kleinen Dinge: Seifen von Elfengold und Bürsten aus Meier Bürsten, der letzten Wiener Bürstenmanufaktur – Mitbringsel mit Seltenheitswert.

Wenn die alte Uhr zum Fest wieder schlägt

Bei den Wiener Uhrmachern wird Zeit zum Geschenk: Uhrmachermeister Arno Kalivoda bringt historische Großuhren wieder zum Schlagen – wie schön, wenn die Uhr der Großeltern pünktlich zum Heiligen Abend wieder zur vollen Stunde läutet. Die Wiener Buchbinderinnen und Buchbinder binden von Hand das Fotoalbum des Jahres, ein Rezeptbuch für die Familienkekse oder ein Gästebuch für die Feiertage, auf Wunsch mit Namen, in Leinen oder Leder. Bei den Musikinstrumentenerzeugern entstehen Geigen, Gitarren und Blasinstrumente in echter Handarbeit, und Handpans mit ihrem sphärischen Klang klingen wie gemacht für stille Winterabende. Wer schon ein Instrument hat, lässt das Klavier rechtzeitig stimmen, damit die Weihnachtslieder am 24. Dezember sauber erklingen.

Festtagsmode und Erinnerungen fürs Fotoalbum

Auch für Weihnachtsfeier und Silvesterball hat das Wiener Kunsthandwerk Einzigartiges zu bieten: Michel Mayer fertigt Couture nach Maß, Elena Lysyuk näht T-Shirts in Patchwork-Technik, von denen keines dem anderen gleicht. Und wer Erinnerungen verschenken möchte, legt einen Fotogutschein unter den Baum: Sabrina Zisch-Ortner fotografiert Familien, Ursula Schmitz rückt mit Business-Portraits Menschen hinter den Unternehmen in den Mittelpunkt.

Gutscheine unterm Christbaum: Workshops zum Selbermachen

Wer lieber ein Erlebnis schenkt, findet in vielen Wiener Werkstätten Kurse und Workshops – als Gutschein unter dem Christbaum eine Einladung, im neuen Jahr selbst kreativ zu werden. In der Vergolderwerkstatt Arte Aurelia zeigt Martina Hoffinger, wie man mit Blattgold Weihnachtsobjekte zum Glänzen bringt. Bei TUKOA gestaltet man unter Anleitung von Turquoise Maisonneuve eigenen Schmuck – bis hin zum selbst gefertigten Verlobungsring. Wer selbst ein ganz persönliches Schmuckstück anfertigen möchte, kann bei Cornelia Gänger in Goldschmiede-Workshops eigene Partner- oder Eheringe gestalten. Ingrid Monz eröffnet in ihren Workshops die besondere Welt der Kristalle, Perlen und Korallen. Bei Xocolat dreht sich in Schokoladenkursen alles um feines Konfekt, das sich gleich als süßes Weihnachtsgeschenk weiterschenken lässt.

Bei AB-Handgemacht entstehen Objekte aus Treibholz, Meerglas und Ton, und in der Sesselflechterei Gerhard Stöglehner kann man das berühmte Wiener Geflecht selbst ausprobieren. Damenschneidermeisterin Katharina Strasky zeigt, wie man Wäsche und Bademode selbst näht. Und im arteum, dem Zentrum für Bildhauerei in Hernals, können Interessierte in Bildhauerkursen die Arbeit mit Stein kennenlernen.

„Gerade im Advent lohnt sich der Weg in die Werkstatt: Man erlebt echtes Handwerk aus nächster Nähe und findet ein Geschenk, das es nur ein einziges Mal gibt. Schnuppern Sie ein bisserl Werkstätten-Duft und schauen Sie sich das an!“, so Hufnagl.

Weihnachtszauber 2026: Kunsthandwerk zum Erleben

Wer das Wiener Kunsthandwerk im Advent hautnah erleben möchte, hat dazu viele Gelegenheiten. Vor der Karlskirche lädt der Art Advent am Karlsplatz bis 23. Dezember 2026 täglich von 12 bis 20 Uhr zum Bummeln ein. Auf dem Kunsthandwerksmarkt werden Originale und handwerklich gefertigte Arbeiten angeboten, in Schauwerkstätten kann man dem Handwerk über die Schulter schauen. Im arteum in der Schultheßgasse zeigt Bildhauermeister Reinhard Winter noch bis 31. Dezember 2026 seine Werkschau „Die Kunst der Form“, Galerie und Skulpturengarten sind jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Und viele Betriebe der Plattform öffnen in der Adventzeit gern ihre Türen für alle, die ein Geschenk nicht nur kaufen, sondern auch seine Entstehung kennenlernen wollen.

So finden Sie Ihre Werkstatt

Alle Betriebe finden Sie auf der Plattform Wiener Kunsthandwerk unter www.kunsthandwerk.wien, die über 200 Wiener Betriebe aus 19 kunsthandwerklichen Branchen vereint, sowie über die Mitgliedersuche der Landesinnung im WKO Firmen A-Z unter firmen.wko.at. Ein Tipp für alle, die eine Maßanfertigung oder Umarbeitung unter den Christbaum legen möchten: rechtzeitig anfragen, damit das Unikat bis zum Heiligen Abend fertig wird. Wer kurzfristig schenkt, liegt mit einem Workshop-Gutschein immer richtig – er lässt sich auch noch am 23. Dezember besorgen.

Wiener Kunsthandwerk: Eine Plattform für Tradition und Innovation

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk (www.kunsthandwerk.wien) ist eine branchenübergreifende Initiative der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien und vereint verschiedene kunsthandwerkliche Berufe. Mehr als 200 Wiener Betriebe aus 19 verschiedenen Branchen sind Teil dieser einzigartigen Kooperation. Ihre Produkte zeichnen sich durch höchste handwerkliche Präzision und eine besondere Liebe zum Detail aus – sie stehen in klarem Gegensatz zum Massenmarkt. So vielfältig und bunt ihr Handwerk auch sein mag, gemeinsam ist ihnen das handwerkliche Geschick und der Blick fürs Schöne.