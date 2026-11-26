- 26.11.2026, 10:00:36
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- OTS0079
Formel-1-Saison 2027: GP-Übertragungsfahrplan im ORF steht fest
Mit WM-Auftakt und GP von Österreich
Rechtehalter ServusTV und der ORF starten nach Fortsetzung der Kooperation bis 2029 am 14. März 2027 in eine neue Formel-1-Saison. Neu im Vergleich zur aktuellen Weltmeisterschaft und im Sinne einer substantiellen Kostenreduktion: Künftig überträgt ServusTV 13 Rennen, der ORF elf, bislang lag die Aufteilung bei 12:12 Rennen. Das Interesse der Formel-1-Fans im ORF ist jedenfalls groß: In der aktuellen Saison waren im Schnitt 577.000 via ORF 1 live dabei, bei Marktanteilen von 39 Prozent, in den jungen Zielgruppen lag der MA-Schnitt bei 47 bzw. 58 Prozent. Zu den GP-Highlights 2027 im ORF gehören im nächsten Jahr der WM-Auftakt in Bahrain, der GP von Österreich und die „Rückkehrer“ Portugal und Türkei.
Formel-1-WM 2027 – Die Rennaufteilung:
14. März: GP von Bahrain – ORF
21. März: GP von Saudi-Arabien – ServusTV
4. April: GP von Australien – ServusTV
11. April: GP von Japan – ServusTV
18. April: GP von China – ORF
2. Mai: GP von Miami – ServusTV
23. Mai: GP von Kanada – ORF
6. Juni: GP von Monaco – ServusTV
20. Juni: GP von Portugal – ORF
4. Juli: GP von Großbritannien – ServusTV
11. Juli: GP von Österreich – ORF
25. Juli: GP von Belgien – ServusTV
1. August: GP von Ungarn – ORF
5. September: GP von Italien – ServusTV
12. September: GP von Spanien – ORF
26. September: GP von Aserbaidschan – ServusTV
3. Oktober: GP der Türkei – ORF
10. Oktober: GP von Singapur – ServusTV
24. Oktober: GP der USA – ORF
31. Oktober: GP von Mexiko – ServusTV
7. November: GP von Brasilien – ORF
20. November: GP von Las Vegas – ServusTV
5. Dezember: GP von Katar – ORF
12. Dezember: GP von Abu Dhabi – ServusTV
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