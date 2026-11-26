Wien/Sevenum (OTS) -

Redcare Pharmacy, in Österreich bekannt als Shop-Apotheke.at, wurde in der aktuellen Studie „Kundenloyalität Österreich 2026“ in der Branche Versandapotheken mit dem Prädikat „Hohe Kundenloyalität“ ausgezeichnet. Die Studie hat ServiceValue für das SZ Institut der Süddeutschen Zeitung durchgeführt und bereits zum vierten Mal erhoben.

„Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Kundinnen und Kunden kommt. Loyalität kann man nicht kaufen, man muss sie sich jeden Tag aufs Neue verdienen: mit fairen Preisen, einem breiten Sortiment und einer schnellen, zuverlässigen Lieferung. Gleichzeitig sind Qualität, Sicherheit und eine kompetente pharmazeutische Beratung für uns selbstverständlich. Dieses Vertrauen ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, so Theresa Holler, COO und verantwortliche Apothekerin von Redcare Pharmacy.

Die Studie misst die freiwillige Verbundenheit: Bewertet wurde, wie stark sich Kund:innen einem Unternehmen verbunden fühlen, bei dem sie in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft haben, unabhängig von Wechselhürden oder fehlenden Alternativen. Dafür wurden Teilnehmer:innen eines bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuerten Online-Panels befragt, ohne Einbindung der untersuchten Anbieter. In Österreich flossen 44.786 Kundenurteile zu 442 Unternehmen aus 29 Branchen in die Auswertung ein. Das Prädikat „Hohe Kundenloyalität“ erhalten Anbieter, die innerhalb ihrer Branche besser als der Durchschnitt aller Marktbegleiter abschneiden.

Damit setzt sich eine Serie positiver Kundenbewertungen fort: Bereits im Februar 2026 wurde Shop-Apotheke.at im „Branchenmonitor Österreich“ der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien und des Wirtschaftsmagazins trend als Branchen-Champion der Versandapotheken ausgezeichnet. Mit 8,55 von zehn möglichen Punkten erzielte Shop-Apotheke.at zugleich den höchsten Wert aller bewerteten Unternehmen und belegte Platz 1 im branchenübergreifenden Gesamtranking, basierend auf 376.246 Kundenmeinungen aus 184 Branchen.

Shop-Apotheke.at versteht sich als ideale Ergänzung zur Apotheke vor Ort: Mit einem breiten Sortiment an Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten mit attraktiven Preisen und einer schnellen, zuverlässigen Lieferung direkt nach Hause bietet die Online-Apotheke Kund:innen in ganz Österreich einen komfortablen Zugang zu Produkten rund um Gesundheit und Wohlbefinden – unabhängig von ihrem Wohnort.

Über Redcare Pharmacy

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. Ꞓ im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 15 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.