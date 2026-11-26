Wien (OTS) -

Der aktuelle Prüfbericht des Wiener Stadtrechnungshofs zur GESIBA offenbart erhebliche Missstände bei der Betriebskostenverrechnung. Aufgrund einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs durften bestimmte Kosten der Hausbetreuungszentren nicht an die Mieter weiterverrechnet werden. Bei insgesamt 89 Betriebskostenüberprüfungen waren zum Prüfungszeitpunkt 40 Verfahren noch offen. Besonders problematisch ist, dass die GESIBA die tatsächliche Höhe der nicht verrechenbaren Kosten aufgrund ihrer mangelhaften Buchungsstruktur nicht vollständig ermitteln konnte. „Es ist völlig inakzeptabel, wenn Mieter für Kosten aufkommen müssen, die ihnen rechtlich gar nicht verrechnet werden dürfen. Noch bedenklicher ist, dass die GESIBA offenbar nicht einmal selbst vollständig nachvollziehen kann, welche Beträge betroffen sind. Hier braucht es rasche Aufklärung und die konsequente Rückerstattung unzulässig verrechneter Betriebskosten“, kritisiert der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Lorenz Mayer. Es ist insbesondere völlig inakzeptabel, dass es dieses Vorgehen bei der GESIBA gibt, während bei nicht-städtischen Wohnungseigentümern keine Fehler geduldet werden.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung wirft Fragen auf. Während die Gesamterlöse der GESIBA zwischen 2022 und 2024 um 12,4 Prozent stiegen, erhöhten sich die Gesamtaufwendungen um 29,3 Prozent. Das operative Ergebnis brach dadurch um 38,5 Prozent von 66,2 Mio. auf 40,7 Mio. Euro ein. „Wenn die Ausgaben mehr als doppelt so schnell wachsen wie die Einnahmen, muss die Wirtschaftlichkeit der Strukturen dringend hinterfragt werden. Gerade bei einem Unternehmen im Eigentum der Stadt Wien muss mit den vorhandenen Mitteln sparsam und effizient umgegangen werden. Statt immer neuer Verwaltungsstrukturen braucht es endlich eine Schlanke Stadt“, so Mayer.

Besonders kritisch beurteilt der Stadtrechnungshof zudem die mangelnde Transparenz bei der Verrechnung von Betreuungsleistungen zwischen der GESIBA und anderen Unternehmen. Allein 2024 erzielte die GESIBA daraus rund 16,37 Mio. Euro an Erlösen. Bei der Prüfung von Abrechnungen mit der Wohnpark Alt Erlaa-Gesellschaft konnten bestimmte Verwaltungshonorare und Personalkosten nicht nachvollzogen werden. Für einzelne zusätzliche Leistungen fehlten ausdrückliche vertragliche Regelungen. „Bei einem Unternehmen, das jährlich Millionenbeträge innerhalb seines Beteiligungsgeflechts verrechnet, darf es keine Unklarheiten über Leistungen und Kosten geben. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, für vollständige Transparenz, nachvollziehbare Abrechnungen und klare Verantwortlichkeiten zu sorgen. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, dass ihre Stadtunternehmen ordentlich und wirtschaftlich geführt werden“, betont Mayer abschließend.