Wien (OTS) -

Die Energiekosten belasten viele Wiener Haushalte und gleichzeitig wächst der Wunsch, klimafreundlicher zu leben. Doch Energierechnungen sind oft schwer verständlich und viele Menschen wissen nicht, wo sie mit dem Energiesparen beginnen sollen. Um hier Orientierung zu schaffen, bietet DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien (MA 20) eine kostenlose, unabhängige und niederschwellige Energieberatung an. „Die Energieberatung ist ein wichtiges Angebot für die Menschen in unserer Stadt. Sie hilft dabei, Energie zu sparen, die Kosten zu senken und dadurch das Klima zu schützen.“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Beratung richtet sich an alle Wiener Haushalte, unabhängig von Wohnform oder technischem Vorwissen. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Energieverbrauch zu verstehen und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um diesen zu reduzieren. Die Expert*innen von DIE UMWELTBERATUNG unterstützen unter anderem dabei, die Energierechnung richtig zu lesen und zu interpretieren, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren, Heiz- und Warmwasserkosten zu senken, Geräte effizient einzustellen und Hitzeschutzmaßnahmen zu finden.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont auch die Niederschwelligkeit des Angebots: „Gerade in Zeiten hoher Preise ist es entscheidend, dass niemand mit seinen Sorgen allein bleibt. Die Energieberatung ist bewusst niederschwellig gestaltet: kostenlos, unabhängig und für alle zugänglich. Das ist gelebte soziale Gerechtigkeit und ein zentraler Bestandteil unserer Wiener Klimapolitik.“

Die Hotline ist unter +43 1 803 32 32 erreichbar und bietet konkrete, alltagstaugliche Empfehlungen. Oft sind es kleine Änderungen, wie eine optimierte Kühlschranktemperatur, ein anderes Lüftungsverhalten oder ein sparsamerer Umgang mit Warmwasser, die sofort Wirkung zeigen.

Czernohorszky hebt auch hervor, dass Klimaschutz und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen: „Jede eingesparte Kilowattstunde entlastet das Haushaltsbudget und reduziert gleichzeitig CO₂-Emissionen. Die Energieberatung zeigt, wie wir Klimaschutz so gestalten, dass er für alle Menschen in Wien funktioniert.“