Wien (OTS) -

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Suche nach passenden Geschenken für Familie, Kinder, Freunde und Bekannte. Für große und kleine Bahnfans bietet der Onlineshop der Badner Bahn besondere Geschenkideen mit regionalem Bezug. Unter www.fanshop.wlb.at lässt sich bequem von zu Hause aus stöbern und bestellen.

Ein besonderes Highlight für die Advent- und Weihnachtszeit ist der Christbaumschmuck in Form einer Badner Bahn. Die detailreich gestaltete und handbemalte Bahn aus Glas ist ein besonderer Blickfang am Weihnachtsbaum. Für gemütliche Stunden zu Hause sorgt das neue Zierkissen im Design der legendären Sitzbezüge der älteren Garnituren. Wer auch in der kalten Jahreszeit seine Verbundenheit zur Badner Bahn zeigen möchte, findet mit der Badner-Bahn-Haube oder Socken im Badner-Bahn-Design passende Accessoires.



Geschenkideen für jeden Geschmack

Die Mode-Kollektion in Kooperation mit dem Wiener Label Good Kids Bad Society umfasst T-Shirt, Kappe, Strandtasche und Strandtuch. Nicht nur für Kinder attraktiv sind die Holzeisenbahnen von LALOK zu den Fahrzeugreihen TW100, TW400 und TW500. Babybody, Trinkflasche, Zugposter oder Ansteckpin runden das Angebot ab.



Alle Geschenkideen online erhältlich

Alle Fanartikel der Badner Bahn sind im Onlineshop unter www.fanshop.wlb.at erhältlich. Bestellungen werden österreichweit versendet. Alternativ ist eine kostenlose Abholung in der Nextbox-Abholstation bei der Badner Bahn-Haltestelle Inzersdorf Lokalbahn möglich. An den Kassastellen bei den Endstellen am Josefsplatz in Baden bzw. bei der Oper an der Wiener Ringstraße gibt es eine Auswahl an Fanartikeln zu kaufen (Montag bis Samstag 8-12 Uhr bzw. 12:45 bis 16 Uhr).