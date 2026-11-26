Schladming (OTS) -

Sie bringen Gäste auf den Berg und halten dabei eine ganze Region in Bewegung. Die Bergbahnen in der Tourismusregion Schladming-Dachstein sind weit mehr als “nur” Aufstiegshilfen – sie sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Die drei Unternehmen Planai-Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm erzielten im Geschäftsjahr 2025/26 gemeinsam einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro, beschäftigten in der Wintersaison rund 665 Menschen und investierten in den vergangenen fünf Jahren mehr als 160 Millionen Euro. Trotz stetig steigender Anforderungen an den Skibetrieb verzeichnen sie eine positive Entwicklung >>



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