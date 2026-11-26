Wien (OTS) -

Für das aktuelle CEO-Ranking hat der PR- und Kommunikationsdienstleister APA-Comm die mediale Präsenz von mehr als 200 heimischen und internationalen CEOs im Zeitraum von 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026 in über 1,5 Millionen Medienbeiträgen ermittelt. Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann führt demnach das Ranking der medialen Aufmerksamkeit an. Mit 1.594 ermittelten Punkten reiht sich Weißmann vor seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher (ORF), die mit 1.030 Punkten Rang 2 belegt. Auf Rang 3 folgt Josef Pröll (Leipnik-Lundenburger Invest) mit 565 Punkten. Andreas Matthä (ÖBB, 292 Punkte) und Alfred Stern (OMV, 219 Punkte) komplettieren die Top-5 des CEO-Rankings.

Weißmann-Ablöse dominiert Berichterstattung im Analysezeitraum

Der ORF hat die mediale Berichterstattung über heimische CEOs 2026 maßgeblich geprägt. Der öffentlich ausgetragene Führungswechsel führte bei den beteiligten Personen zu einer besonders hohen Medienpräsenz. Weißmann trat im März 2026 nach öffentlich gewordenen Vorwürfen als ORF-Generaldirektor zurück. Er verzeichnet mit über 1.500 Punkten den bisherigen Höchstwert heimischer CEOs in der zehnjährigen Geschichte des APA-Comm CEO-Rankings.

Auch seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher erreicht mit mehr als 1.000 Punkten eine außergewöhnlich hohe Sichtbarkeit in den Medien. Sie löste Weißmann zunächst interimistisch und später auch formell an der ORF-Spitze ab und wurde damit medial zur bislang präsentesten weiblichen Firmenchefin Österreichs.

Sichtbarkeit durch Großereignisse

Den 3. Platz im aktuellen APA-Comm CEO-Ranking belegt Josef Pröll nach Platz 2 im Vorjahres-Ranking. Der Generaldirektor der Leipnik-Lundenburger Invest (LLI) war im Analysezeitraum vor allem in seiner Funktion als ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender medial präsent: Die Teilnahme des Männer-Nationalteams an der Fußball-WM in den USA, die er im Sommer 2026 vor Ort begleitete, sorgte für besonders hohe mediale Aufmerksamkeit. In seiner Rolle als LLI-CEO wurde Pröll nur in jedem 56. Beitrag erwähnt.

ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä zeigt sich mit Rang 4 abermals als konstant sichtbarer CEO unter den Top-10 im CEO-Ranking. Mit seinem bislang höchsten Ergebnis von 292 Punkten erreicht der ÖBB-Chef bereits zum achten Mal in Folge einen Platz in den Top-10. Besonders medial präsent war Matthä im Zuge der Inbetriebnahme des Koralmtunnels, der nach knapp 30-jähriger Bauzeit im Untersuchungszeitraum eröffnet wurde.

Dynamik in den Top-10

Der scheidende OMV-CEO Alfred Stern liegt in seinem letzten Amtsjahr mit 219 Punkten auf Rang 5 (im Vorjahr: Rang 6). Unmittelbar hinter Stern reiht sich mit 188 Punkten Verbund-CEO Michael Strugl auf Rang 6 des APA-Comm CEO-Rankings ein (im Vorjahr: Platz 7). Auf den Plätzen 7 bis 9 folgen Verwaltungsratsvorsitzender der Montana Aerospace Michael Tojner, Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Österreichischen Post Walter Oblin.

Deutlich an medialer Sichtbarkeit gewonnen hat Annette Mann: Die Austrian-Airlines-CEO rückt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 12 Plätze nach vorne und zieht mit 135 Sichtbarkeitspunkten in die Top-10 der medial präsentesten heimischen Vorstandsvorsitzenden ein.

Sieben Frauen in den Top-50

Weiblichen CEOs wurde im aktuellen Analysezeitraum wieder mehr mediale Aufmerksamkeit zuteil. Nach einem langjährigen Tiefststand im Vorjahr schafften es sieben Frauen unter die Top-50, was nahezu einer Verdoppelung entspricht – 2025 waren es lediglich vier. Neben Thurnher und Mann sind auch Emma Delaney (OMV, Platz 22), Sabine Herlitschka (Infineon, Platz 26), Elisabeth Bräutigam (NÖ Landesgesundheitsagentur, Platz 33) sowie Silvia Angelo und Judith Engel (beide ÖBB-Infrastruktur, Plätze 44 und 45) weit vorne im Ranking platziert.

Blick ins Ausland: Tech-Chefs dominieren mediale Präsenz

Im internationalen Vergleich liegt Elon Musk (Tesla, SpaceX) mit 2.053 Punkten weiterhin klar an der Spitze. Musk kommt damit auf mehr mediale Sichtbarkeit als seine CEO-Kollegen Sam Altman (OpenAI, 418 Punkte), Jeff Bezos (Amazon, 385 Punkte) und Mark Zuckerberg (Meta/Facebook, 360 Punkte) zusammen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich seine Präsenz allerdings beinahe halbiert. Hauptverantwortlich dafür ist der Wegfall seiner Funktion als Sonderberater der Regierung Trump, die Musk im Rahmen des Department of Government Efficiency (kurz DOGE) medienwirksam ausgeübt hatte.

Methode

Für das CEO-Ranking hat APA-Comm 1,57 Millionen Beiträge aus heimischen Tageszeitungen, Magazinen, News Sites sowie TV-Nachrichtenformaten analysiert. Die Reihung der Akteurinnen und Akteure erfolgt anhand eines berechneten Indexwerts, der sich aus medialer Präsenz (Anzahl Beiträge) und Rolle in der Berichterstattung (Hauptakteur, Nebenakteur oder Randerwähnung) zusammensetzt. Der Analysezeitraum erstreckt sich von 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026. Das nationale Ranking umfasst über 200 Personen. Das aktuelle Top-15-Ranking ist unter https://ots.at/ceoranking abrufbar.

Servicehinweis: APA-Images-Bildspecial zum APA-Comm CEO-Ranking 2026.

Österreichs Top-10 CEOs im Überblick:

1. Roland Weißmann (ORF) – 1.594 Punkte

2. Ingrid Thurnher (ORF) – 1.030 Punkte

3. Josef Pröll (LLI) – 565 Punkte

4. Andreas Matthä (ÖBB) – 292 Punkte

5. Alfred Stern (OMV) – 219 Punkte

6. Michael Strugl (Verbund) – 188 Punkte

7. Michael Tojner (Montana Aerospace) – 164 Punkte

8. Oliver Mintzlaff (Red Bull) – 149 Punkte

9. Walter Oblin (Österreichische Post) – 148 Punkte

10. Annette Mann (Austrian Airlines) – 135 Punkte

Über APA-Comm

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Podcast), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von OTS-Aussendungen, Content-Platzierung, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung. Die zentrale Plattform von APA-Comm für Kommunikationsspezialist:innen ist der PR-Desk. APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, vermittelt zudem PR-Verantwortlichen sowie Medien fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation in Theorie und Praxis.

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Die Kernaussagen im GEO-Überblick

Für das CEO-Ranking hat APA-Comm die mediale Sichtbarkeit von Firmenchefs in 1,57 Millionen Beiträgen aus heimischen Tageszeitungen, Magazinen, News Sites sowie TV-Nachrichtenformaten im Zeitraum von 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026 analysiert.

Roland Weißmann erzielt mit 1.594 Sichtbarkeitspunkten den höchsten CEO-Wert der zehnjährigen Geschichte des APA-Comm CEO-Rankings.

Ingrid Thurnher ist die bislang medial sichtbarste weibliche CEO Österreichs.

Elon Musk (Tesla, SpaceX) liegt im internationalen Vergleich mit 2.053 Punkten weiterhin an der Spitze des APA-Comm CEO-Rankings.