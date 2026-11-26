Villach/Wien (OTS) -

Mit Rekordbeteiligung ging der 5. Österreichische Photovoltaik-Innovationsaward zu Ende: Aus rund 60 Einreichungen kürte eine internationale Fachjury unter dem Motto „Synergieeffekte durch Photovoltaik“ elf Nominierte und schließlich drei Siegerprojekte. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend im Rahmen der Österreichischen Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung in Villach statt.

Bereits zum fünften Mal rückt der, von der Österreichischen Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ausgerufene, Innovationsaward Lösungen in den Mittelpunkt, die Photovoltaik innovativ mit bestehenden Strukturen und Nutzungen verbinden, im Bauwesen ebenso wie in Verkehr oder Landwirtschaft. Die Projekte zeigen, wie vielseitig Photovoltaik- eingesetzt werden kann und welcher zusätzliche Nutzen dadurch entsteht. Unterstützt wird der Innovationsaward vom österreichischen Klima- und Energiefonds.

„ Längst geht es nicht mehr nur um die Stromerzeugung, sondern um den zusätzlichen Mehrwert, den Photovoltaik für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft bringt. Mit dem Innovationsaward holen wir jene Ideen vor den Vorhang, die zeigen, wie unsere Energiezukunft schon heute gestaltet wird “, sagt Hubert Fechner, Obmann der TPPV.

Drei Projekte überzeugen mit zukunftsweisenden Konzepten

Bewertet wurden unter anderem das energetische Gesamtkonzept, die architektonische Qualität, Umweltverträglichkeit, Kosteneffizienz, Kommunikation und der Österreich-Bezug. Wer eine der begehrten Auszeichnungen mit Nachhause nehmen konnte, entschied eine internationale Fachjury, bestehend aus Dr. Francesco Frontini vom ISAAC-Institut der SUPSI (Fachhochschule Südschweiz), Dr. Shokufeh Zamini vom Austrian Institute of Technology sowie Dipl. Architekt FH Karl Viridén von Viridén + Partner AG.

1. Platz: Elektro SAW & Vollstrom

Beim 175 Meter hohen DC Tower 2 wurden die ursprünglich vorgesehenen Glaselemente der Fassade durch 3.106 PV-Module aus Sicherheitsglas mit integrierten PV-Zellen ersetzt. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie Photovoltaik auch im Hochhausbau integriert werden kann und damit neue Möglichkeiten für die Stromerzeugung im dicht bebauten urbanen Raum eröffnet.

2. Platz: Energiepark Bruck/Leitha GmbH

SolVinum verbindet Weinbau mit Sonnenstromerzeugung: Durch die gezielte Platzierung der PV-Modulstützen in jeder zweiten Rebzeile bleibt die landwirtschaftliche Nutzung uneingeschränkt möglich. Gleichzeitig spenden die Module Schatten und reduzieren die Verdunstung, eine innovative Anpassung, um den Herausforderungen des Klimawandels im Weinbau zu begegnen.

3. Platz: Bollinger+Grohmann

Das öffentlich zugängliche Multifunktionssportfeld am Pier 22 auf der Wiener Donauinsel verbindet Sport- und Freizeitnutzung mit Photovoltaik. Das Projekt zeigt, wie sich öffentliche Flächen durch die Integration von PV-Modulen mehrfach nutzen lassen und dabei Stromerzeugung mit dem zunehmend wichtigen Bedarf an Beschattung verbunden werden kann.

Innovativ in die (Energie-)Zukunft

Mit dem Innovationsaward unterstreicht die TPPV erneut, welche Schlüsselrolle die Mehrfachnutzung bestehender Flächen und Infrastrukturen einnimmt. Entscheidend ist, innovative Technologien nicht nur zu entwickeln, sondern in die Praxis zu bringen. Gerade die Verbindung von erneuerbarer Stromerzeugung mit vorhandenen Infrastrukturen eröffnet neue Möglichkeiten für die österreichische Energieversorgung. „ Die prämierten Projekte sollen als Vorbilder dienen und zeigen, was möglich ist, wenn unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten. So entstehen Lösungen, die verschiedene Anforderungen vereinen, Photovoltaik von Anfang an mitdenken und Impulse für weitere Innovationen setzen. “, so Fechner abschließend.

Informationen sowie Fotomaterial zum Award: https://www.pvbaustria.at/innovationsaward