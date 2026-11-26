Wien (OTS) -

Auf scharfe Kritik des Wiener FPÖ-Klubobmanns Maximilian Krauss stößt die Ankündigung von SPÖ-Frauenministerin Holzleitner, den Verein ZARA auch 2027 und 2028 mit jeweils 150.000 Euro zu fördern. „Während der Bevölkerung immer neue Belastungen zugemutet werden, sitzt das Geld bei der SPÖ offenbar ausgesprochen locker, wenn es um die Finanzierung von links-linken NGOs geht. Wir Freiheitliche fordern einen sofortigen und vollständigen Förderstopp für ZARA – sowohl auf Bundesebene als auch seitens der Stadt Wien.“

Die FPÖ Wien kritisiert seit Jahren die Subventionspolitik der Stadt und hat bereits im April dieses Jahres im Wiener Gemeinderat einen Antrag auf Einstellung der Förderungen für ZARA eingebracht, der von SPÖ, NEOS und Grünen abgelehnt wurde. „Es ist nicht Aufgabe der Steuerzahler, Vereine zu finanzieren, die eine rein gesellschaftspolitisch motivierte Agenda verfolgen. Für die Verfolgung strafrechtlich relevanter Äußerungen im Internet sind Polizei und Justiz zuständig. Gleichzeitig darf der Kampf gegen Hass im Netz nicht dazu missbraucht werden, die Grenzen der freien Meinungsäußerung immer enger zu ziehen.

Wer angesichts leerer Kassen von der Bevölkerung Verzicht verlangt, hat auch den eigenen Förderapparat auf den Prüfstand zu stellen. Die Finanzierung linker Vorzeigeprojekte darf keine unantastbare Budgetposition sein. Die Steuergeldfinanzierung von ZARA muss ein für alle Mal beendet werden“, fordert Krauss abschließend.